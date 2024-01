НАТО и ЕС не трябва да оставят ненаказани "лудориите" на Виктор Орбан

Тезата, че Унгария е "кукувица" в гнездото на Запада, става все по-силна всеки изминат ден, пише Марк Чемпиън в коментар за Bloomberg. Според анализатора премиерът на страната Виктор Орбан успешно разрушава собствените си демократични структури, бави важна за Украйна помощ, а сега остава и единствената държава, която блокира членството на Швеция в НАТО.

Изкушаващо е да наречем Унгария противник, посочва още Чемпиън и допълва, че цената за преодоляване на "лудориите" на Орбан ще расте. През ноември той позволи на ЕС да предложи старт на преговорния процес с Украйна, напускайки залата, вместо да наложи вето. Но заради механизма за взимане на решения в ЕС унгарският премиер може да има много възможности да спира процедурата през следващите години.

Орбан предложи и помощта от 50 млрд. евро за Киев да бъде разделена на по-малки траншове, като по този начин той ще има възможност всяка година да търгува за отпускане на средствата за страната.

По отношение на НАТО ситуацията изглежда същата - във вторник (23 януари) парламентът на Турция ратифицира споразумението за присъединяване на Швеция, а унгарският премиер написа в Х (Twitter), че е изпратил покана до шведския си колега Улф Кристершон за "преговори". Стокхолм категорично отказа среща с мотива, че няма какво да се договаря повече, отбелязвайки, че членството в НАТО трябва да се базира на изчисления за колективната сигурност, а не на изнудване.

Но в сряда мнението на Орбан претърпя промяна. В социалната мрежа Х (Twitter) той посочи, че е говорил с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и призова унгарският парламент да ратифицира споразумението за членство в Алианса. При тази нова позиция шведският премиер вече се съгласи на среща и разговори "в удобно за двете страни време".

