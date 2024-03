Изборите в Русия - прeдизвестен победител, рекорден резултат и изненадващи протести

Изборите за президент в Русия започнаха помпозно в петък (15 март), действащият президент спечели с рекорден досега резултат, но изборният процес приключи с изненадващи протестни действия. След повече от две десетилетия на власт Владимир Путин печели с 85,13% от гласовете при 99,4% от преброените бюлетини, пише Politico. Избирателната активност прехвърли 74 на сто.

Тази победа не изненадва никого, макар че резултатът е най-висок спрямо досегашните избори, в които участва Путин от 2000 г. насам. През 2018 г. например спечели петия си мандат със 77%, допълва Bloomberg. Избирателната активност е втората най-висока след изборите през 1991 г., спечелени от Борис Елцин - 74,6%.

В поне шест избирателни района избирателната активност прехвърли 90%.

От Министерството на отбраната на Русия съобщават, че 99,27% от воюващите в Украйна са гласували за Владимир Путин. Избирателната активност в зоната е 99,8%.

За първи път президентските избори се проведоха в продължение на три дни. Руснаците имаха възможност да гласуват и онлайн - самият действащ президент така подаде своя глас.

Путин със свои съветници и привърженици в предизборния щаб след изборите. Снимка: БГНЕС/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK

В тези избори Путин беше без алтернатива. Централната избирателна комисия отказа да впише опозиционните кандидати Борис Надеждин и Екатерина Дунцова. От останалите трима, издигнати от приближени до "Единна Русия" политически формации, кандидатът, набрал най-много гласове, е Владислав Даванков с 6,65%, Николай Харитонов получи 3,84% от гласовете, а Леонид Слуцкий - 2,83%.

Според публикациите в ТАСС останалите трима кандидати в изборите изглеждат доволни от постигнатите резултати. Даванков коментира, че е доволен от своя резултат в онлайн гласуването, където отново е втори. Никой не видя сериозни нарушения на процеса, а където все пак ги имаше - са били незначителни.

Путин печели и над 90% от гласовете в окупираните територии в Украйна. Избирателната активност надхвърли 80%, но няма яснота по какви списъци се отчита тази активност - милиони украинци избягаха от домовете си в началото на войната. В социалните мрежи се появиха снимки и видеа как протича гласуването в окупираните територии . На някои от тях хората пускаха бюлетини в мобилни урни пред домовете си, а в близост стояха войници с автомати в ръце.

С предизвестен победител тридневните избори се превърнаха в упражнение по лоялност към държавния апарат и мобилизация за подкрепата за Путин, отбеляза още Politico. Той не участва в предизборен дебат, а останалите кандидати се въздържаха от критики за управлението му досега.

Въпреки разбиващото предимство победата на Путин беше помрачена от редица протестни действия - подпалени избирателни кабини, хвърлена зелена боя в урните, надраскани бюлетини и т.н. Руските власти заявяват, че тези действия са извършени от подтикнати от чужбина руснаци - повечето от които възрастни жени. Те рискуват затвор до пет години заради своите действия.

Според председателя на ЦИК Ела Памфилова за тези протести е платено, тоест те не са политически мотивирани. Самият Путин коментира след края на изборния ден, че всички протестни действия нямат никакво значение и нарушителите ще бъдат наказани.

Най-същественият отпор срещу действащия президент всъщност се случи в последния ден от изборите в неделя. Тогава руската опозиция организира акцията "По пладне срещу Путин", насърчавайки хората да отидат да гласуват точно в 12 часа и да гласуват за различен кандидат от държавния глава. Пред Politico един от участващите в акцията в Москва споделя, че целта е хората да видят, че не са сами в своята борба. Гласуващия по обяд Глеб от руската столица обаче отказва да сподели името си и повече подробности за себе си, защото се страхува от репресии.

В резултат на призивите необичайни тълпи се появиха в избирателните секции от най-малките градчета в Сибир до Москва и Санкт Петербург, както и в руските посолства и консулства по целия свят.

След като и официално стана ясно, че Владимир Путин печели президентските избори, той коментира, че основните му цели за новия мандат ще са решаването на задачите в "специалната военна операция", укрепване на отбранителната способност на страната, ефективно работещо правителство, президентска администрация и централната банка на Русия.

„Колкото и да се опитва някой да ни плаши, който и да се опитва да ни потисне, нашата воля, нашето съзнание, никой никога не е успял да направи такова нещо в историята и няма да се случи сега и няма да се случи в бъдеще. Никога", каза Владимир Путин след преизбирането си. Той коментира още, че ще бъде изградена "санитарна зона" в Украйна заради атаките на проукраинско настроените руски военни формирования в Белгород.

Според Павел Данилин, ръководител на базирания в Москва Център за политически анализи, високият резултат на изборите дава правото на руския президент да приложи всякакви, дори и най-трудните сценарии в Украйна.

Путин е "просто пристрастен към властта и прави всичко възможно да управлява вечно", каза в своето вечерно обръщение за 753-я ден от началото на войната украинският президент Володимир Зеленски. Той предупреди, че никой не е в безопасност при това положение.

В Украйна също трябваше да се проведат избори тази пролет, но по Конституция по време на военно положение не може да бъде организиран вот. В условията на военно положение не може да бъде правена и промяна в Конституцията. През есента в Киев обмисляха варианти, но в крайна сметка надделя мнението, че не може да бъде осигурено нормалното протичане на процеса - няма гаранции за сигурността на фона на непрестанните ракетни обстрели, не е ясно как ще гласуват воюващите на първа линия, както и бежанците от военните действия в страната и в чужбина.

Изборите в Русия не са нито свободни, нито честни, а резултатите не изненадват никого, се казва в позиция на германското Министерство на външните работи. В нея се казва още, че изборите в окупираните територии са незаконни. Подобни изявления има и от Белия дом, както и от министъра на външните работи на Великобритания Дейвид Камаран.

В първия изборен ден ООН обяви за незаконни изборите в украинските области. На 15 март, още в началото на вота, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пък "поздрави" руския президент с преизбирането му.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.