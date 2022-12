Как IT секторът в България създава собствени кадри?

Над 40 компании от сферата са открили свои офиси в Бургас през последните няколко години

Още преди години IT индустрията в България започва да изгражда собствени академии и днес трите големи асоциации по технологии в страната изпълняват план за създаване на собствени кадри. Трябва им време и консолидиране, но успехите ще се случат съвсем скоро. Това каза Димитрина Тодорова, директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Гостът посочи, че над 40 компании от IT сферата и аутсорсинг индустрията са открили свои офиси в Бургас през последните няколко години, като наетите в тях таланти са повече от 1700. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации съществува вече пета поредна година и е създадена от хора, които "обичат града, живели са в него и по-късно са направили кариера в IT сектора", каза Тодорова. В училищното настоятелство са седем IT компании, трите най-големи български IT асоциации.

Относно потенциала за развитие на българското образование в областта на високите технологии Тодорова каза, че по време на пандемията са направени големи инвестиции от страна на държавата и няколко стъпки за обединяване на дигиталните ресурси. Тя обаче подчерта, че този процес трябва да продължи и да обхване все по-големи области в образованието за по-лесно администриране.

Директорът на професионалната гимназия уточни, че ако младите хора са завършили гимназиални специалности, които не са толкова тясно свързани с технологиите, ще им бъде нужно преориентиране, за да работят в IT компаниите. Но "децата, които са избрали от 8 до 12 клас да изучават компютърни науки, могат с по-голяма сигурност да бъдат пуснати в индустриалния процес".

