Владимир Путин подписа указ за придобиването на АЕЦ "Запорожие"

Руският президент Владимир Путин подписа указ, който постановява, че украинската АЕЦ "Запорожие" вече е руска федерална собственост. В публикувания на сайта на Кремъл документ е записано, че с този указ се регулира използването на ядрена енергия на територията на Запорожката област. Тя беше присъединена към територията на Руската федерация след провеждането на референдум, непризнат от почти всички страни по света, включително и от приближени до Москва държави като Унгария, Сърбия, Китай или Иран.

Според нелигитимните укази на руския президент Запорожката област ще бъде присъединена към Русия територия, но без много ясно определени граници.

Указът, подписан днес (5 октомври) предвижда създаването на "Експлоатационна организация на Запорожката АЕЦ", която да се занимава с въвеждането или извеждането от експлоатация на обекти, използвани от ядрената централа. Всички обекти на централата ще станат собственост на Руската федерация, а служителите ѝ ще бъдат назначени към руската държавна ядрена корпорация "Росатом". Целта е гаранцията на безопасността на съоръженията на ядрената централа, посочват от Кремъл.

Централата в момента е под управлението на служителите на украинската държавна компания "Енергоатом", но от март насам в обектите са настанени руски военни и ядрени експерти. От "Енергоатом" нарекоха указа на Владимир Путин "безполезен, абсурден и неадекватен".

"Запорожката АЕЦ ще продължи да работи в Украйна, в съответствие с украинското законодателство, в украинската енергийна система, в "Енергоатом", коментират от компанията в своя канал в Телеграм.

Двете воюващи страни нееднократно се обвиняват взаимно в извършване на ракетни удари в и около централата. Заради водените бойни действия, които често разрушават инфраструктура и заплашват с авария, в края на август в АЕЦ "Запорожие" се проведе мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). В доклада след проверката от агенцията настоява да бъде създадена зона без военни действия около централата.

Днес директорът на агенцията Рафаел Мариано Гроси написа в Twitter, че създаването на зона за сигурност около АЕЦ "Запорожие" е по-важно от всякога. Той посочи още, че пътува в момента към Киев за "важни срещи".

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai