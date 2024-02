Пет неща, които ЕС може да направи, за да спре войната в Украйна

ЕС одобри на ниво дипломати 13-и пакет със санкции срещу Русия, но те все още не удрят там, където режимът в Кремъл би го заболяло най-много пише европейското издание Politico. В новия пакет, който се очаква да бъде одобрен официално до 24 февруари, тоест на втората годишнина от началото на пълномащабната война в Украйна, са в включени ограничения срещу 200 физически лица.

Справка в анексите на регламента показва, че за първи път се включват фирми от Китай, на които е забранено да купуват определени стоки от ЕС. В социалната мрежа Х (Twitter) председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа, че с новия пакет се ограничава достъпа до дронове.

I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia

⁰We must keep degrading Putin's war machine.

⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.

⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x