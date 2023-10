В критичен за Украйна момент Европа засилва военната си помощ

Германската оръжейна компания Rheinmetall съобщи за мащабна поръчка от Министерството на отбраната на Германия за производството на 155мм артилерийски снаряди за Украйна и за покриване на запасите на Германия. Договорът е на стойност 1,2 млрд. евро и предвижда доставката на "десетки хиляди" снаряди от типа L15 за Киев и конвенционални 155мм снаряди за нуждите на германската армия.

Очакванията са, че доставките ще започнат през 2024 година. Срокът за изпълнение е до 2029 година.

Войната в Украйна "изчисти" резервите на много държави и Rheinmetall има няколко големи поръчки за производство на муниции, допълват от команията в съобщение на своя сайт.

Съобщението за поръчката идва в критичен за Киев момент - страната е изправена пред заплахата за намаляване на западната военна помощ. Отстраняването на председателя на Камарата на представителите на американския Конгрес също засилва опасенията, че средствата за Украйна ще пресъхнат.

В Европа също има сигнали за намаляване на подкрепата, след като партията на бившия премиер Роберт Фицо спечели изборите с обещанията да не бъдат давани средства за войната в Украйна. Президентът Зузана Чапутова първоначално подкрепи тези заявки, но само ден по-късно промени мнението си.

Чапутова написа в социалната мрежа Х (Twitter), че военната помощ "се отнася не само до безопасността на Украйна, но и за безопасността на Словакия". Отиващото си правителство на страната подкрепя напълно Киев и предостави голяма част от старото си съветско въоръжение на страната.

Slovak military aid to #Ukraine should continue. I respect the parliamentary elex outcome & negative view on this in the party leading the coalition talks. But any Slovak administration should see that this is as much about #Ukraine’s security as about #Slovakia’s own.