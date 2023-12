Индия е на крачка от елитния клуб на страните с пазарна капитализация от 4 трлн. долара

Пазарната капитализация на ценните книжа, листнати на фондовите борси в страната, се е утроила от пандемичното дъно през март 2020 г., достигайки до 3,93 трлн. долара в петък

Ръст на инвестициите от индивидуални трейдъри и подновено засилване на интереса от чужденци са сред причините, които поставиха индийския фондов пазар – петият по големина в света – на впечатляващо кратко разстояние от това да достигне оценка от безпрецедентните 4 трлн. долара.

Пазарната капитализация на ценните книжа, листнати на фондовите борси в страната, се е утроила от пандемичното дъно през март 2020 г., достигайки до 3,93 трлн. долара в петък, показват данни, събрани от Bloomberg. Същият ден водещият индекс NSE Nifty 50 достигна нов рекорд.

С преминаването на прага страната ще влезе в групата на пазари като САЩ, Китай, Япония и Хонконг.

Размери на пазарната капитализация. Графика: Bloomberg LP

Бенчмаркът прибави над 2% в понеделник, повеждайки ръстовете в Азия, след като партията на премиер Нарендра Моди спечели местните избори в три ключови щата, премахвайки елемента на политически риск за инвеститорите преди националните избори догодина, сигнализирайки продължаване на правителствената политика.

Потенциалното постижение за фондовия пазар се случва, докато най-бързо растящата водеща икономика се позиционира като алтернатива на Китай за международните инвеститори и корпорации. Чуждестранните фондове са донесли общо над 14 млрд. долара в местни акции тази година, като пазарът получава тласък и от бума при инвестирането на дребно, който започна по време на пандемията. Индексът Nifty, който се повишава с 14% през 2023 г., е напът да отчете безпрецедентна осма поредна година на повишаване.

В същото време индийската икономика се отличава на фона на забавения глобален растеж – брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна със 7,6% през трите месеца до септември спрямо година по-рано – като привлекателността ѝ още повече нарасна на фона на сподавеното постпандемично възстановяване на Китай и напрежението със Запада.

Същото важи и за индийските акции, като индексът на MSCI за местни книжа е напът да изпревари този за развиващите се пазари с над 10 пр. п. за трета поредна година. по-доброто представяне спрямо китайските конкуренти е дори още по-силно – индийският измерител е напът да изпревари индекса MSCI China с над 20 пр. п. за трета година.

Младото население на страната и усилията на Моди да улови по-голям дял от международната верига на доставки помага за привличането на световни компании като Apple на индийска територия. Междувременно мениджърите на пенсионни и суверенни фондове се трупат в Индия, ставайки все по-предпазливи по отношение на Китай, показва ново проучване на базирания в Лондон аналитичен център Official Monetary and Financial Institutions Forum.

„Освен структурната перспектива, краткосрочните фактори, които вярваме, че ще движат нагоре пазарите, са силните данни за активността, впечатляващите корпоративни печалби, отслабващите цени на петрола, силните местни потоци“, коментират стратези на JPMorgan Chase & Co. в бележка от 30 ноември.

Бумът на фондовия пазар също така предизвика и мания по първични публични предлагания, като някои от новите листвания отчитат впечатляващи ръстове през последните дни.

Рисковете за Индия могат да дойдат от тези високи оценки. Някои инвеститори вече изразиха притеснения, че пазарът е със завишена оценка и че търговията в страната става пренаселена, което увеличава шансовете за оттегляне на капитали. В същото време увеличаващото се участие на инвеститори на дребно, мнозина от които черпят съвети от неоторизирани финансови съветници и „гурута“ в социалните мрежи, също се превръща в притеснение за пазарния регулатор.

Засега обаче успехите на Моди на местните избори се приемат като подкрепящи настроенията и увеличаващи привлекателността на Индия в очите на чуждестранните инвеститори.

„Това дава на инвеститорите по-голяма увереност и трайност на индийската търговия“, коментира Матю Хаупт, портфолио мениджър на Wilson Asset Management в Сидни. „Вероятно ще видим продължаване на капиталовите потоци към Индия“, допълва той.