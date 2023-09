First Republic беше на грешното място в грешното време със Signature и SVB

Въпреки че доклади за Signature и SVB посочват „слабо ръководство" и „христоматиен случай за лошо управление" като основна причина за фалита, то при First Republic Bank няма такива обвинения

Майк Рофлър има основание да се чувства ощетен. Бившият изпълнителен директор на First Republic Bank е един от малкото лидери, ръководили банка по време на нейния фалит. Когато това се случи лидерите биват очерняни, а фалитите на техните компании се приписват на слабо ръководство, грешно управление на риска и неправилни стимули. Това пише Марк Рубенстийн за рубриката Bloomberg Opinion, цитиран от сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Случаят на Рофлър, обаче е различен. През май, няколко седмици след колапса на First Republic Bank, той застана до лидерите на Silicon Valley Bank и на Signature Bank при изслушване пред конгреса. Ръководителите дават показания за вълната от фалирали банки. Рофлър изглежда му е неудобно да бъде асоцииран с тях: „Не мога да говоря от името на останалите банки, но според мен случилото се с First Republic Bank не беше лошо управление, а елемент на зараза“, каза той.

Тогава тези твърдения могат да са били изненадващи за публиката, но доклад публикуван от Федералната корпорация за застраховане на депозитите миналата седмица, подкрепя твърденията на Рофлър. Както и при другите банки, основната причина за фалит е загуба на доверието на вложителите и масово изтегляне на депозитите от банката. Въпреки че подобни доклади за Signature Bank и Silicon Valley Bank посочват „слабо ръководство" и „христоматиен случай за лошо управление" като основна причина за фалита, то при First Republic Bank няма такива обвинения.

Надзорните органи не са били притеснени за First Republic преди фалита. На друго изслушване един конгресмен попита всеки директор на фалирала банка колко надзорни констатации са били направени: „Накрая имахме 31“, каза Грег Бекер, бивш директор на Silicon Valley Bank. „Бяха повече от нула“, каза Скот Шей, бивш председател на Signature bank, подценявайки положението на банката си Рофлър каза „нула“.

Оказва се, че Signature Bank е имала значително над нула. Когато е фалирала, са били 52, а 13 въпроса, са изисквали вниманието на борда. Но при First Republic Bank е имало само две надзорни препоръки, но не е имало достатъчно материали, за да изисква вниманието на борда.

Чистото досие на банката се показва и в рейтингите CAMELS – регулаторна мярка за цялостното състояние на банките. Буквата M в CAMELS, е за мениджмънт, а First Republic константно е била оценявана с 1, което е най-високата оценка по скалата. За разлика от First Republic, управлението на Signature Bank и Silicon Valley Bank са били оценени с 2, а Silicon Valley пада и до 3 в месеците преди фалита на банката.

В такъв случай, ако управлението на банката е било толкова добро и регулаторите не са отчели нищо притеснително, то защо First Republic фалира. Докладът издаден след фалита съдържа тази информация: „В ретроспекция банките и банковите регулатори са подценили риска, който могат да причинят големи количества незастраховани депозити и ликвидните проблеми, които могат да бъдат подхранени от социалните медии“.

Липсата на правилна оценка се показва от факта, че оценката на First Republic Bank за ликвидност се покачи до 1 (от рейтинг системата на CAMELS), което е индикатор за висока ликвидност и добре разработени практики за управление на фондове. Всъщност First Republic има същите проблеми като Silicon Valley Bank, получавайки съществен нетен приход в деня преди фалита си.

Едва когато жизнеспособността на незастрахованите депозити бе поставена под въпрос на 10 март, петък, First Republic започна да отчита отлив на средства. В този ден губи 25 милиарда долара и 40 милиарда до понеделник, след което тенденцията продължава и First Republic губи 96 милиарда долара в следващите две седмици. За Рофлър това сигурно е било шокиращо. Докладите на Федералната корпорация за застраховане на депозитите отбелязват, че лоялността на клиентите на First Republic в миналото е по-висока от тази на другите банки, а нетната оценка на клиентите е два пъти по-голяма от средната в САЩ.

Дори при тези обстоятелства, First Republic е можела да оцелее, ако не е било второто масово изтегляне на пари от банката на 24 април, след като излиза доклад за нейните приходи. Тук влиянието на социалните медии не е основното, а размерът на изтеглените депозити предходния месец. Страхът на тези, които не изтеглиха депозитите си през март не беше успокоен от Рофлър, който проведе набързо организиран дванадесет минутен конферентен разговор, в който отказа да приеме въпроси.

Продължението на материала може да прочетете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.