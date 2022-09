Revolut е под натиск след открити проблеми с одита във Великобритания

Проверките на BDO бяха критикувани от британски регулатор в актуална инспекция за одитно качество

Приложението за онлайн банкиране Revolut е под натиск от одиторите си да подобри вътрешния контрол на дейността, след като британски регулатори са предупредили за сериозни недостатъци в счетоводството, включително и „неприемливо висок“ риск от деклариране на неверни твърдения.

Бързо разрастващата се платежна услуга е неназованият „доставчик на финансови услуги“, чийто одит от BDO бе критикуван от британския регулатор Съвет за финансово отчитане в актуална инспекция за одитно качество, съобщават за Financial Times запознати.

Одитът на BDO на неназованата компания страда от „неадекватен“ подход към отчитането на приходи и в резултат рискът от незабелязани „значителни“ грешки е „необикновено“ висок, казват от съвета в годишния си доклад за качеството на работата на счетоводната фирма, публикуван през юли.

Регулаторът също така подчертава и недостатъците на начина, по който платежните процеси на Revolut са били тествани от BDO – петата по големина одитна компания във Великобритания.

Според един от източниците одиторите са значително по-затруднени сега, защото са били скастрени от регулаторите и по-строгия подход на BDO може да доведе до забавяния в подаването на данъчни документи за ключови дъщерни дружества на Revolut.

Revolut Group Holdings Ltd – компанията майка, както и Revolut Ltd, трябва да подадат данъчни декларации за 2021 г. до края на септември. Отчетите обаче са забавени от 10 юни насам за Revolut NewCo UK – компанията, която трябва да получи британския банков лиценз, поискан през януари 2021 г., но все още неполучен. Други дъщерни дружества на Острова като Revolut FIC Ltd, което се занимава с дигиталните активи на компанията, и Revolut Travel Ltd, също трябва да подадат документите си до края на този месец.

Revolut трябва да подобри някои „несекси“ неща като дейността си извън работата с клиенти, тъй като тя трябва да бъде като на банка, а не както сега с работна култура на технологична фирма, коментира източник, запознат със ситуацията.

Съветът посочва, че финтех групата „трябва да има контролираната среда на банка“, посочва източникът, според когото Revolut „със сигурност се опитва да направи правилните неща“ и ръководството разбира нуждата от инвестиране в дейността по контрола.

Вътрешният контрол на дадена компания включва системите и процесите, които гарантират надеждно финансово отчитане, което е в съответствие с правните ѝ и регулаторни задължения.