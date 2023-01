Nexo плаща глоба от 45 млн. долара в САЩ, за да прекрати разследванията на властите

Основаната от българи компания за цифрови активи Nexo Capital Inc. ще плати 45 млн. долара под формата на санкции на федералните и щатските регулаторни органи на САЩ във връзка с обвинения, че е нарушила правилата за ценни книжа, предлагайки продукт за криптокредитиране.

В четвъртък (местно време) Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заяви, че продуктът Earn Interest Product (EIP) на Nexo е равнозначен на ценна книга, която е трябвало да бъде регистрирана в агенцията. Това е последното от поредица дела, които главният регулатор на WallStreet завежда във връзка с подобни продукти. През февруари 2022 г. SEC повдигна първите си обвинения срещу дъщерно дружество на BlockFi Inc за продажба на подобен продукт.

„Ние не се интересуваме от етикетите, поставени на предложенията, а от техните икономически реалности. И част от тази реалност е, че криптоактивите не са освободени от федералните закони за ценните книжа", казва в изявление Гурбир Гревал, директор по правоприлагането на SEC.

Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA), consisting of all 50 U.S. States & 3 territories and the Attorney General of New York.?https://t.co/modjbPsOdV