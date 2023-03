Бъдещето на биткойна зависи от милостта на дарения и за някои това е тревожно

Миналия месец биткойн разработчикът Джейм Обраян отправи предупреждението: основният блокчейн може да загуби някои много талантливи сътрудници, ако някой не се намеси и не им плати за свършената работа, пише в материал за CoinDesk журналистът Фредерик Мунава.

А тя включва писане и поддържане на код за биткойн блокчейна – задачи, които напълно са зависими от грантове и дарения от бизнеси, както и от доброволен труд. Но разчитането на дарения, стипендии и безплатен труд прави разработването на биткойна изложено на приливите и отливите на криптопазара, както и на добрата воля.

Цената на биткойна в момента е надолу с над 60% спрямо рекордния си връх от ноември 2021 г. Също така много биткойн бизнеси – основен източник на тези грантове и стипендии – са принудени да затегнат коланите, а някои дори се оказаха във фалит. Всичко това оставя мнозина в общността притеснени за това как на биткойн разработчиците ще им се плаща в бъдеще.

„Би било наистина хубаво да видим повече биткойн бизнеси да вземат участие“, написа в туит Обраян. „Това може да стане лошо“, коментира още той, имайки предвид създалата се ситуация.

Getting increasingly worried about the dev funding situation in Bitcoin right now. A few (really talented) Core devs are losing funding pretty soon; there apparently isn't money enough to go around.

It'd be really nice to see more Bitcoin businesses step up. This could get bad.