От върха до дъното, или внезапният провал на криптотитана Чанпън Джао

Главният изпълнителен директор на криптоборсата Binance Чанпън Джао дълго време култивира образа на суров боец в света на криптовалутите, пише Bloomberg.

Когато империята на неговия конкурент Сам Банкман-Фрийд се срина преди година, Джао – известен и само с инициалите си CZ – бе в епицентъра на събитията, изтегляйки доста публично парите си и помагайки за отприщването на последната фатална вълна тегления. Години по-рано той заяви, че централата на компанията му е където се намира той – завоалиран удар срещу регулаторите, опитващи се да определят юрисдикциите. А този март, когато американските регулатори повдигнаха обвинения срещу Джао и Binance Holdings за нарушаване на законите за ценни книжа, неговият единствен отговор бе знак с ръка на четири пръста – негова метафора за нещо, което той смята за незаслужаващо вниманието му.

Във вторник обаче Джао се представи по съвсем различен начин в съдебната зала в Сиатъл. В тъмен костюм той се призна за виновен пред съдия по наказателни обвинения за нарушаване на законите за борба с прането на пари и заобикалянето на санкции, включително допускането на трансакции за „Хамас“ и други терористични групи. Признанието му е част от мащабна сделка с министерството на правосъдието на САЩ, целяща да запази работеща най-голямата криптоборса в света. Самата Binance също призна вината си по криминални обвинения и ще плати глоби за над 4 млрд. долара. Джао подаде оставка като главен изпълнителен директор и ще плати 50 млн. долара глоба.

Капитулацията на Джао по много начини представлява кулминацията на многогодишните усилия на международни регулатори, опитващи се да наложат някакви ограничения на Binance и като цяло на индустрията.

Това е и вторият път за по-малко от година, в който криптосветът губи една от най-големите си звезди. Банкман-Фрийд може и да е най-добре познатото име, но Джао – който в началото на 2022 г. имаше състояние от 100 млрд. долара, е най-богатият и най-влиятелният.

„Това е голяма работа“, коментира Майкъл Росен, главен инвестиционен директор на Angeles Investments. Популярността на Джао „му помагаше, докато не го уязви“, превръщайки го в голяма мишена за властите.

Ричард Тън, бивш държавен служител, станал криптомениджър, наследи Джао на шефското място в Binance.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…