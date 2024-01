Частна компания изстреля първия американски лунен апарат от над 50 години

Частна американска компания изстреля роботизиран спускаем апарат към Луната в понеделник в опит да осъществи първото меко кацане на естествения спътник от страна на САЩ от половин век насам. Апаратът излетя с новата ракета носител Vulcan на съвместното предприятие на Boeing и Lockheed Martin, предаде Ройтерс.

Лунният спускаем апарат Peregrine на фирмата за космическа роботика Astrobotic бе изстрелян в космоса в 9:18 ч. българско време от Кейп Канаверал, щата Флорида, при първия полет на Vulcan - мощна ракета, която се разработваше в продължение на десетилетие от съвместното предприятие на Boeing и Lockheed United Launch Alliance (ULA).

"Ура, толкова съм развълнуван", заяви главният изпълнителен директор на ULA Тори Бруно в залата за управление на изстрелването на компанията. "Това бяха години усилена работа. Досега това е една абсолютно прекрасна мисия".

Ако всичко мине добре, Peregrine ще отбележи първото меко кацане на САЩ на Луната след последното кацане на "Аполо" през 1972 г. и първото в историята кацане на Луната от частна компания - постижение, което се оказа трудно постижимо през последните години.

"Чакаме този момент от 16 години", каза главният изпълнителен директор на Astrobotic Джон Торнтън. Залата за управление на изстрелването се изпълни с аплодисменти, когато Peregrine се освободи от ускорителя си, с което корабът с размери на количка за голф започна 46-дневното си пътуване до Луната.

