След рекордите на Wall Street азиатските пазари приключиха на зелена територия

Последната сесия от седмицата завърши с положителни резултати за азиатските пазари, последвали рекордните нива на щатските борси от четвъртък, съобщава CNBC.

Японският индекс на сините чипове Nikkei 225 приключи деня с ръст от 0,82% до 23869,93 пункта.

Резултатите в Япония следват информация, която показва повишение при индекса на основните потребителски цени през август с 0,9 на сто в сравнение с август от 2017 г.

В Южна Корея показателят Kospi завърши сесията като прибави към стойността си 0,68%, достигайки ниво от 2339,17 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 успя да се покачи с 0,41% до 6194,60 пункта, като компаниите от финансовия сектор отчетоха повишаване в стойността на акциите си с 0,2%. Книжата на Commonwealth Bank of Australia поскъпнаха с 0,17 на сто, докато ръстът при акциите на Australia and New Zealand Banking Group беше 0,42 на сто.

На китайските пазари хонконгският бенчмарк Hang Seng отбеляза впечатляващо повишение от 1,73% до 27952,83 пункта. Континенталният индекс Shanghai Composite записа ръст от 2,50% до 2797,49 пункта.

В същото време китайското правителство изрази надежда, че САЩ могат да променят „своето поведение“ на международната политическа и търговска сцена. Това изявление бе направено малко, след като Пекин отговори на новите американски мита, налагайки свои върху вноса на американски стоки за 60 млрд. долара.

От Пекин заявиха още, че планират да намалят средните митнически ставки върху вноса от повечето свои търговски партньори като опит да ограничат разходите за потребителите на фона на ескалиращия търговски конфликт със САЩ.

С това ограничение Китай продължава с изпълнението на плана си за стимулиране на вноса. Едновременно с това властите целят да дадат тласък на местното потребление, което да подкрепи забавящите се темпове на растеж на икономиката.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова