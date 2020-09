КФН предупреди за измами от сайт за търговия с финансови инструменти

Снимка: Pixabay

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори в България и в чужбина за незаконна дейност и измами в особено големи финансови размери от интернет сайта Brokerz.com. Още по темата КФН предупреди за фалшив инвестиционен посредник 30% от дружествата в небанковия сектор използват дигитални платформи Асоциацията на банките предупреди за седем вида финансови измами в интернет



От началото на годината в КФН постъпиха многобройни жалби, както от български, така и от чуждестранни граждани, посочи финансовият регулатор и информира за предприети от него мерки в локален и в международен план по казуса "Brokerz.com".

Жалбите съдържат твърдения, че потребителите са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на интернет платформата за онлайн търговия с финансови инструменти www.brokerz.com, както и свързаните с нея чуждестранни дружества: Group Polo Ltd. и Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, и регистрираните в България дружества: ,,Кодексия“ ЕООД, ЕИК 205847631, ,,ЕР ЕС ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203873556, ,,ГЛОБЪЛ МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 205637907, ,,НОВА КОР“ ЕООД, ЕИК 205601761, ,,НОВАКОР“ ЕООД, ЕИК 205252555, и ,,ОЛМЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 203873556. Електронната страница, която се свързва с „Brokerz.com“ е www.brokerz.com.

От Комисията за финансов надзор са категорични, че посочените дружества нямат издаден от финансовия регулатор лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Като причинно-следствена връзка тези фирми нямат право да извършват инвестиционна дейност на територията на България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства от инвеститори, за да ги инвестират във финансови инструменти.

Всяка една от жалбите е детайлно анализирана, проследени са паричните потоци, аргументите и фактите, указващи неправомерната дейност от страна на посочените дружества, уверяват от КФН.

Комисията извърши комплексна проверка на представените в жалбите или сигналите данни и оказва пълно съдействие на пострадалите лица за удовлетворяване на техните искания. В тази връзка КФН своевременно отговори на лицата податели и изпрати подробни писмени отговори с предупреждения и съвети за придържането към необходимите превантивни мерки по отношение на неправомерната дейност на Brokerz.com и дружествата, свързани с интернет платформата.

Финансовият регулатор съветва потенциaлните инвеститори преди да превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти винаги да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното дружество, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.

Комисията препоръчва преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти инвеститорите да поискат информация от банката за титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Поради големия брой жалби за измами за стотици хиляди евро, КФН проактивно комуникира по казуса с надзорните органи на останалите държави членки на Европейския съюз и трети страни с оглед на факта, че в някои от жалбите се посочват измами на територията на различни от България държави.

Като има предвид значителния брой жалби и сигнали, постъпили в КФН от физически лица, граждани на Европейския съюз, Комисията е в процес на подготовка за изпращане на предупредителни съобщения за неправомерната дейност на Brokerz.com до всички надзорни органи в рамките на ЕС.

В България Комисията за финансов надзор информира Държавната агенция „Национална сигурност“ с оглед инициирането на проверки за наличието на съмнение за изпиране на пари през част от дружествата, свързани с Brokerz.com.

От проверка на посочения в жалбите интернет сайт (https:brokerz.com) е видно, че сайтът е собственост и се оперира от Brokerz Ltd., регистрирано на островната държава в Карибския регион Сейнт Винсент и Гренадини, част от архипелага Малки Антили. Адресът е C/0 Suite 305, Grifith Corporate Centre, Beachmont, PO BOX 1510 Kingston, Saint Vincent and Grenadines.

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо на вниманието на ръководителите на Financial Services Authority Saint Vincent and the Grenadines (SVGFSA) относно лицензионния режим за дружествата “Brokerz” Ltd., “Novacore” EOOD, “Group Polo” Ltd. и интернет платформата www.brokerz.com.

От финансовия регулатор уверяват, че ще предприемат бързи действия за надзор и преразглеждане на лицензионния режим за дружествата Brokerz Ltd., ,,НОВАКОР“ ЕООД, Group Polo Ltd., както и относно тяхната евентуална свързаност с интернет платформата за онлайн търговия Brokerz.com.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева