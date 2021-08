Китайската Evergrande си остава конкурент на Tesla само на хартия

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайският стартъп за електрически превозни средства China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd., който обеща през март 2019 г. да изпревари компанията на Илон Мъск Tesla Inc. и да стане най-големият производител на електромобили в света в рамките на пет години, изглежда продължава да се отдалечава от тази цел, пише Bloomberg.

Листнатата на борсата в Хонконг Evergrande, звено на конгломерата China Evergrande Group, заяви, че може да се наложи да забави производството на електромобили, освен ако не си осигури нов капитал в краткосрочен план.

„Масовото производство на превозни средства Hengchi навлезе в последния етап, но въпреки това групата все още е изправена пред предизвикателства около своите парични потоци“, заяви компанията.

Evergrande отчете загуба от 4,8 млрд. юана (742 млн. долара) през първото полугодие, като приходите достигат 6,92 млрд. юана.

И докато през последните две години компанията не успява да оправдае очакванията на инвеститорите, Tesla успя да се наложи на най-големия автомобилен пазар в света, следван по петите от местните конкуренти Nio Inc., Xpeng Inc. и Li Auto Inc.

Xpeng се стреми да постигне рентабилност в рамките на две до три години, тъй като увеличава доставките на своите превозни средства, докато Li Auto успя да продаде рекордните 17 575 електромобила през второто тримесечие, което представлява годишен ръст от 166%.

В съобщението за финансовия отчет на Evergrande не се посочва прогноза за годината.

През май компанията-майка набра около 10,6 млрд. хонконгски долара (1,4 млрд. долара), продавайки акции на своето звено за електрически превозни средства, в пореден опит да увеличи своя капитал. Evergrande Group продава активи, за да синхронизира своите баланси с усилията на китайските регулатори за свиване на дълга в имотния сектор. В края на 2020 г. се оказа, че компанията нарушава всички ключови показатели за намаляване на нивата на дълга - известни като „трите червени линии“, въпреки че много от нейните местни конкуренти отчетоха подобрение в това отношение.

Evergrande може допълнително да намали размера на своя дълг чрез осъществяване на първично публично предлагане (IPO) на своята онлайн платформа за продажба на автомобили и имоти по-късно тази година. През март конгломератът набра 16,4 млрд. хонконгски долара, продавайки дял от бизнеса, известен като FCB Group.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова