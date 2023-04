Продажбите на Tesla достигат рекорд след намаляването на цените 

Благодарение на сравнително високите оперативни маржове компанията може да си позволи да бъде по-гъвкава в цените

Американският пионер на пазара на електромобили Tesla Inc. e доставил рекорден брой автомобили през първите три месеца на годината, когато компанията намали цените, за да стимулира търсенето на охлаждащия се автомобилен пазар, пише The Wall Street Journal.

Производителят на електромобили на Илон Мъск заяви в неделя, че е доставил 422 875 автомобила на клиенти в световен мащаб през първото тримесечие, което е с около 36% повече от предходната година. Резултатът надхвърли доставките за четвъртото тримесечие с около 4%, но не оправда очакванията на анализаторите, анкетирани от FactSet. Те смятаха, че компанията ще достави около 432 000 автомобила през първото тримесечие.

Това беше нестабилен период за най-високо оценяваната автомобилна компания в света. През 2022 г. акциите на Tesla отбелязаха най-лошото си годишно представяне в историята, като се сринаха с 65%, преди да се възстановят частично от тези загуби през 2023 г., тъй като показаха устойчивост в условията на икономическа несигурност. Акциите на компанията приключиха тримесечието на цена от 207,46 долара, около нивото, на което се търгуваха миналата есен.

Tesla има повече възможности за промяна на цените от повечето производители на автомобили благодарение на сравнително високите оперативни маржове - 16,8% през миналата година - и стабилния паричен резерв. Въпреки това компанията не е пускала на пазара нов лек автомобил от три години, което е дълъг период по стандартите на индустрията, а най-евтиното ѝ предложение започва от над 40 хил. долара в САЩ.

Това породи опасения сред някои представители на Wall Street относно способността на Tesla да запази посоката си на растеж, без да намаля цените допълнително. През януари Tesla понижи цените на цялата си гама, като намали разходите на потребителите за някои автомобили с близо 20%, и оттогава продължава да прави корекции.

„През последните месеци Tesla се преориентира от ограничено предлагане към ограничено търсене", пише анализаторът на Barclays Дан Леви в неотдавнашна бележка до инвеститорите, като прогнозира по-нататъшно намаляване на цените от страна на Tesla.

Илон Мъск, главният изпълнителен директор на компанията, предположи през януари, че поръчките са се увеличили, след като Tesla е намалила цените. Главният финансов директор Зак Къркхорн призна, че намаляването на цените ще намали рентабилността на Tesla, като същевременно изрази увереност, че маржовете на концерна „ще останат стабилни и водещи в индустрията".



Продажбите на нови автомобили в САЩ се очаква да нараснат с около 5,7% през първото тримесечие до 3,5 млн. автомобила в сравнение със същия период на 2022 г., показват данни на Cox Automotive. Tesla не разкрива каква част от доставките ѝ са били в САЩ.

„На фона на всичко, което се случва в макросредата, това са много добри данни", казва пред Bloomberg Бен Кало от Robert W. Baird. „Има много различни консенсусни данни. Хората много бързо ще преминат от тази цифра към разговори за това какви ще бъдат маржовете за първото тримесечие. Много внимание се обръща на намаляването на цените, което ще навреди на маржовете“.

Инвеститорите са готови да хвърлят първи поглед върху това как намаляването на цените се отразява на финансите на Tesla на 19 април, когато компанията трябва да отчете резултатите за първото тримесечие. Според FactSet пазарът очаква печалбата за първото тримесечие да се понижи до около 2,6 млрд. долара от 3,3 млрд. долара за първите три месеца на 2022 г. въпреки очакваното увеличение на продажбите. Прогнозите са тримесечните приходи да се покачат до над 23 млрд. долара от 18,8 млрд. долара година по-рано, сочат данните на FactSet.

Седаните Model 3 и кросоувърите Model Y, по-достъпните предложения на Tesla, съставляват около 97% от доставките на компанията през първото тримесечие. Останалата част са луксозните автомобили на Tesla. Компанията не съобщава да е продала никакви камиони през периода.

Много от клиентите в САЩ, които са закупили по-достъпните модели на Tesla през първото тримесечие, са се класирали за данъчен кредит в размер на 7500 долара благодарение на закон, който отмени по-ранно ограничение на производството, възпрепятстващо Tesla да се класира за облекченията. Очаква се новите критерии за тази програма за данъчен кредит да ограничат правото на участие в нея от края на този месец.

Tesla заяви, че очаква купувачите на базовия Model 3 да не могат да се възползват от пълния размер на кредита, когато тези правила влязат в сила.

Компанията има за цел да достави около 1,8 млн. автомобила през тази година, или с около 37% повече, отколкото през 2022 г. Тя се стреми да увеличава доставките средно с 50% годишно. За тази цел концернът планира нов производствен завод в близост до индустриалния център Монтерей, в северната част на Мексико. Tesla вече произвежда автомобили в САЩ, Китай и Германия. Компанията също така се стреми да пусне на пазара пикапа Cybertruck по-късно тази година. С това сегашната гама от пътнически модели ще достигне пет модела.

Рекордните продажби за тримесечието получиха слаба реакция в Азия, където акциите на ключовите доставчици и конкуренти на Tesla бяха с разнопосочни посоки.

Акциите на китайския гигант за батерии Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. поевтиняха с цели 2,5%, докато южнокорейската LG Energy Solution Ltd. отчете ръст с 0,5%. Според данни, събрани от Bloomberg, на Tesla се падат 12% от приходите на CATL и 25% от приходите на LG Energy.

Tesla не прави разбивка на продажбите по региони, но САЩ и Китай са най-големите ѝ пазари. Преобладаващата част от продажбите са на седана Model 3 и кросоувъра Y.