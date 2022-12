След разговор с Тим Кук Мъск зарови засега томахавката

Главният изпълнителен директор на Twitter Илон Мъск изглежда се е успокоил за момента след словесните си нападки срещу производителя на iPhone Apple. Той е имал „добър разговор“ с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, написа самият Мъск в Twitter. Наред с други неща, двамата са „изяснили недоразумението“ относно предполагаемата заплаха за премахване на приложението на Twitter от App Store на Apple. Кук е уточнил, че компанията му никога не е обмисляла подобна стъпка. Apple все още не е направила изявление по въпроса, предава CNBC. В друг туит Мъск публикува кратък видеоклип на изкуствено езеро в центъра на Apple Park в Купертино, Калифорния.

Срещата бележи значителна деескалация дни след като Мъск избухна в Twitter, в който обвини Apple, че заплашва да изтегли приложението на социалната мрежа от App Store, и публикува, а след това изтри меме, в което намекваше, че по-скоро би „отишъл на война“, отколкото да плаща 30% от таксите за платформата на Apple.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR