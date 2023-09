Линда Якарино: X може да генерира печалба през 2024 г.

Социалната мрежа X (доскоро Twitter) може да реализира печалба в началото на 2024 г., обяви главният ѝ изпълнителен директор Линда Якарино в интервю, в което защити напредъка на компанията под управлението на собственика милиардер Илон Мъск, предава Ройтерс.

Якарино се появи на конференцията Code на Vox Media, след като отбеляза 100 дни като лидер на платформата. Якарино се изправи пред въпроси за автономността на нейната позиция и способността на компанията да ухажва рекламодатели, които са предпазливи към бързите промени в платформата и към противоречивата личност на Мъск.

„Скоростта на промяната и обхватът на амбицията на X наистина не съществуват никъде другаде“, коментира Якарино.

Запитана за прогнозите на трети страни, които показват, че активните потребители в X са спаднали значително, а по този показател приложението се нарежда на 25 място, след приложението за часовник на Samsung, Якарино коментира, че ключовите метрики за времето, прекарано в X, са „в много, много добра тенденция“, но не разкри повече подробности.

Якарино допълни, че около 1500 рекламодатели са се завърнали в платформата през последните 12 седмици, като 90% от 100-те топ рекламодатели на компанията също отново работят с нея.

Макар Якарино да заяви, че компанията може да стане рентабилна през следващата година, X е изправена пред редица съдебни дела, в които се твърди, че компанията не е платила наема за своите офиси и милиони долари обезщетения на хиляди служители, които са били съкратени.

Откакто Мъск придоби социалната мрежа през октомври, X се бори да задържи рекламодателите, които се опасяват, че могат да попаднат редом до неподходящо съдържание, след като изследователи и активисти сигнализираха за увеличаване на публикациите с реч на омразата.

През последните седмици във фокуса на вниманието беше антисемитското съдържание в X. По-рано този месец Мъск заплаши със съдебно дело Лигата за борба с клеветата (ADL), обвинявайки неправителствената организация, която работи за борба с антисеминизма, че е основна причина за 60-процентния спад на приходите от реклама на X в САЩ.

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony!