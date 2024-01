Безжизнената германска коалиция, която засега отказва да умре

Предизвикателствата пред Олаф Шолц през 2024 година изглеждат прекалено много

Когато дойде на власт, германският канцлер Олаф Шолц обеща, че никога няма да бъде сам - намек за трудно родената управляваща коалиция, и използвайки химна на английския футболен клуб "Ливърпул" (You will never walk alone). Две години по-късно всякакви скандали разтърсват коалицията, заедно с икономическите трудности и високите цени на газа, и канцлерът изглежда все по-самотен, пише европейското издание Politico. В Германия започват да се чудят дали кабинетът ще успее да издържи своя четиригодишен мандат.

Заедно с бавното икономическо развитие се увеличават и мигрантите, което пък дава аргументи в полза на "Алтернатива за Германия", която се готви да запише първата си сериозна победа на предстоящите през есента на 2024 година местни избори.

На фона на тези вътрешни проблеми Олаф Шолц трябва да управлява и световни кризи като войната в Украйна на фона на очаквания край на помощтите от САЩ.

Проблемите в управляващата коалиция в последно време са свързани и с неблагополучия и в личен план - малко преди Коледа Шолц се разболя от коронавирус, а в началото на септември се нарани по време на сутрешния си джогинг.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Като цяло Олаф Шолц е един от най-малко харесваните канцлери в съвременната история на Германия. Според Politico идеите на правителството се подкрепят от обществото - включително и идеята за обновяване на армията в началото на войната в Украйна, както и отказа от въглищата. Проблемът е, че коалицията не е толкова успешна в намирането на начин да плати за тези политики.

Вода в тази мелница наля и Конституционният съд, който постанови, че бюджетната рамка на коалицията е незаконна. С това решение съдиите отказаха "достъп" до стотици милиарди евро, блокирани в различни фондове, включително и за борба с коронавируса, което обърка дневния ред на коалицията.

Подобно решение би било удар за всяко правителство, но за разнородната коалиция начело на Германия намирането на отговор се оказа още по-сериозно. Финансовият министър Кристиан Линднер - лидер на Свободната демократическа партия (FDP), заявява себе си като гарант за фискалната честност и отказва да даде зелена светлина на финансирането на бюджета с нов дълг.

Но без тези средства кризата в коалицията изглежда гарантирана - средствата бяха насочени основно към зеления преход и трябваше да се използват за субсидии за всичко - соларни панели, станции за зареждане на електромобили, термопомпи и т.н., което изнервя третия коалиционен партньор - Зелените.

Малко преди коледната ваканция управляващата коалиция сякаш намери решение за бюджета, но в последните дни анализатори от трите партии изказват опасения, че то не е жизнеспособно и правителството ще прекара поне първия месец от годината в опит да състави бюджета за 2024 година.

Това, което ядосва германците, е, че Шолц се реши на рисковия ход с парите от замразени фондове, въпреки че имаше съмнения, че съдът може да го отмени.

В много държави това със сигурност би завършило с оставката на правителството. "За добро или за лошо германските коалиционни кабинети са много трудни за убиване", пише Politico. Историята връща назад към Ваймарска Германия, когато подобни управленски кризи доведоха до възхода на нацизма. Затова и законодателството на страната предвижда, че само канцлерът може да поиска вот на доверие в парламента, а президентът - да свика нови избори.

По тази причина и вот на доверие в Германия е рядкост - досега само пет, и обикновено са тактически ходове на канцлерите, които опитват да укрепят своите позиции. Един-единствен път този ход води до сваляне от власт на управляващите - когато FDP се оттегли от коалиция със Социалдемократите и принуждават канцлера Хелмут Шмид да поиска вот на доверие през 1982 година. Тогава той губи това гласуване в Бундестага.

Но игрите не спират дотук - FDP се обръща към християндемократите на Хелмут Кол и той застава начело на Германия без избори. Все пак, Кол реши да поиска вот на доверие с пълното съзнание, че ще го загуби, но ще спечели изборите. Ходът му върши работа и партията му остана на власт до 1998 г.

Сега Олаф Шолц не трябва да се тревожи от подобна маневра - FDP и християндемократите нямат достатъчно депутати, за да сформират коалиция. Но от друга страна, вътрешният натиск сред либералите да се оттеглят от коалицията се повишава. Въпреки това миналата седмица либералите от Свободната демократическа партия решиха след вътрешнопартийно допитване да останат в управляващата коалиция.

Politico коментира, че при всички положения партията на Линднер ще бъде решаваща за коалицията през следващите месеци. Ако тя се оттегли от кабинета, Шолц ще бъде подложен на натиск за вот на доверие, който най-вероятно ще загуби. Другият вариант ще бъде да опита управление на малцинството със Зелените - нещо, което не е пробвано никога в Германия.

Със или без FDP обаче Шолц все пак ще трябва да намери начин да финансира бюджета за 2024 г. Един от начините е намаляване на разходите и повишаване на данъците през 2025 г., тоест около година преди следващите редовни парламентарни избори в страната. В кабинета оказват натиск към финансовия министър да вдигне дълговата спирачка, базирайки се на напрежението от войната в Украйна. Засега той не отстъпва от позицията си.