Посланието на Шолц към ЕС: Германия е на първо място

В началото на октомври канцлерът на Германия Олаф Шолц публикува в своят профил в Twitter снимка от посещението на френския президент Еманюел Макрон в Берлин. Несъзнателно, но ефектната фотография всъщност показва колко дистанцирана е позицията на Шолц към останалата част от Европа, пише Politico.

Herzlichen Dank für deinen Besuch @EmmanuelMacron heute am #TagderDeutschenEinheit. Unsere deutsch-französische Freundschaft bedeutet mir sehr viel. Gerade jetzt, wo wir in Europa und der Welt vor so vielen gemeinsamen Herausforderungen stehen. pic.twitter.com/40OgTezZUX