Израел навлезе на 3 км в Ивицата Газа, Иран предупреди за пресечени "червени линии"

Израелската армия е навлязла на 3 км навътре в Ивицата Газа, показа видео, разпространено от военните в неделя (29 октомври). То показва поставянето на знамето на Израел на покрива на хотел в анклава и това едно от първите доказателства за напредъка на военните, посочва CNN.

В момента комуникациите от и към региона са ограничени, което затруднява максимално отразяването на ситуацията, допълват още журналисти, следящи ситуацията. Израел посочи, че призивите вече са за "спешна" евакуация на северните части на Ивицата Газа.

Иранският президент Ибрахим Раиси предупреди, че Израел е пресякъл "червени линии" и това може да "накара всеки да предприеме действия". Съветникът за национална сигурност на САЩ Джейк Съливан отбеляза повишен риск от задълбочаване на конфликта в Близкия изток.

Военни анализатори отбелязват, че Иран може да не успее да контролира напълно групировките, които подкрепя в областта - например "Хизбула" в Ливан. Те могат да се намесят независимо в подкрепа на "Хамас", докато ударите на Израел продължават.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва атаката на летището в Махачкала (Дагестан) срещу кацнал самолет от Израел. Според експертите това е отговорът на местните жители срещу слухове, че в републиката, която е в състава на Руската федерация, ще бъдат настанени бежанци от Израел. Погромът на летището е предшестван от протест, при който е имало плакати с "Ние сме срещу еврейските бежанци" и "Няма място за убийци на деца в Дагестан", посочва CNN.

Руската агенция ТАСС отчита, че напрежението е резултат на войната между Израел и "Хамас".

Засега няма официална реакция от Кремъл на случващото се и изглежда, че в Москва са решили да оставят регионалните власти да се справят със стуацията, пише ISW. Ръководителят на Дагестан Сергей Меликов призова да не се разпалва междуетническа омраза.

Представители на местните власти опитаха да разговарят с представители на демонстрантите на летището, но не успяха да ги разубедят да не нахлуят на летището, допълват военните анализатори.

Кремъл ще се опита да покаже Русия като толерантна към всички вероизповедания страна. На 25 октомври руският президент Владимир Путин разговаря с представители на религиозните общности в страната, включително на еврейската и мюсюлманската. Според руски ултранационалисти обаче антисемитските настроения могат да се пренесат от Дагестен и Северен Кавказ в цяла Русия. Това може да прерасне и към антируски настроения, предупреждават още те и призовават за ясна реакция от Москва.

Говорител на равината в Дагестан пък призова евреите да напуснат Дагестан и Русия, защото "Русия не е спасение".

Погромът на летището беше остро осъден от президента на Украйна Володимир Зеленски, който в Х (Twitter) посочи, че това е резултат от цялостната политика в Кремъл и обидни коментари в последно време срещу евреите, включително и от руския президент и от министъра на външните работи Сергей Лавров.

Appalling videos from Makhachkala, Russia, where an angry mob broke into the airport searching for Israeli citizens on the flight from Tel-Aviv.

This is not an isolated incident in Makhachkala, but rather part of Russia’s widespread culture of hatred toward other nations, which…