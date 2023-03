Руските "неонацисти" излизат на фокус

Новината от четвъртък предизвика недоумение: „украински диверсанти" са извършили нападение срещу цивилни граждани на руска територия и са взели заложници. Двама души са загинали, а едно дете е било ранено и се е наложило да бъде лекувано в болница. Президентът Владимир Путин отмени предполагаемо планирано пътуване и свика Съвета за национална сигурност. Ситуацията е объркана, особено след като за събитията съобщават само руски източници.

Какво се предполага, че се е случило?

По обяд, около 11:30 ч., губернаторът на руската Брянска област Александър Богомаз съобщава в канала си в Telegram, че диверсионна група е влязла в руското село Любечане. Там бойците са открили огън по автомобил. Съобщава се, че двама души са загинали, а десетгодишно момче е било тежко ранено. По-късно бе съобщено, че в болница от него е изваден куршум. Твърди се, че е бил улучен, докато е спасявал две деца от обстрелвания автомобил.

По-късно в доклад на разузнавателната служба ФСБ се посочва, че бойците са взели и заложници. По-късно обаче не се споменаваше повече за това. Вместо това руските информационни агенции съобщават, че бойците са били изтласкани обратно на украинска територия и са били ударени с „масиран артилерийски удар".

Успоредно с това се твърди, че украински безпилотен самолет е извършил атака в село Сушани. То се намира на около 15 км югозападно от Любечане и също така само на няколкостотин метра от границата с Украйна. Твърди се, че една къща се е запалила, но няма информация за евентуални жертви. Според Богомаз е имало още едно нападение в село Ломакова в Брянска област. Тук също няма допълнителна информация.

Каква информация има извън това?

Освен от руски източници съществуват само кратки видеоклипове на група въоръжени бойци, които изглежда са предполагаемите диверсанти. Главният видеоклип е изключително кратък - около 20 секунди. На него се виждат двама предполагаеми тежко въоръжени бойци, които стоят пред сграда. Единият от тях, роденият в Русия Денис Капустин, чука по табела на сградата, която трябва да докаже, че се намират на руска територия. Той казва, че руските граждани трябва да осъзнаят, че не са роби. Те трябвало да се борят заедно срещу Кремъл. Освен това заявява, че няма да се бият с цивилни граждани и да убиват невъоръжени хора. От друга страна, сраженията или предполагаемото вземане на заложници не са документирани. Не е ясно и кой или какво искат да саботират бойците. Проверяващ екип на RTL поне успя да потвърди, че видеото е направено в руското село Любечане на украинско-руската граница.

Как реагира Русия?

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков руският президент Владимир Путин е свикал заседание на Съвета за национална сигурност за днес, петък, в отговор на предполагаемия акт на саботаж. По тази причина той е отменил планирано пътуване до южния руски град Ставропол. Путин говори за „терористичен акт", извършен от „неонацисти" срещу руски цивилни граждани.

Ръководителят на групата „Вагнер" Евгений Пригожин и чеченският лидер Рамзан Кадиров призоваха за остри реакции. Пригожин вижда „червена линия", която Украйна е преминала. Кадиров поиска отмъстителни действия срещу украинското цивилно население. Според „Фокус" неназовани руски военни блогъри дори са призовали за създаване на отряди за екзекуции, които да убиват високопоставени украински политици. Ръководителят на руската окупация на Крим Сергей Аксьонов поиска от Кремъл значително увеличаване на мерките за сигурност.

Какво казва Киев?

Киев отрича да има нещо общо с акцията. Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви в Twitter, че това е класическа провокация от страна на Русия. Русия иска да сплаши хората там, за да оправдае собствената си атака срещу Украйна и да прикрие нарастващата бедност в собствената си страна.

The story about ??sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...