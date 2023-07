Атака с дронове е причинила разрушенията по Кримския мост

Атака с дронове е причинила разрушенията на Кримския мост, сочи информация на руските власти, цитирана от ТАСС. Видеа в социалните мрежи потвърждават тезата за взривове, след които е повредена една секция от съоръжението.

CNN съобщава за два взрива - в 3:04 часа и 3:20 часа. Първите съобщения на официалните власти в Москва бяха за авария, която е спряла движението по моста.

Railway traffic on the #CrimeanBridge has been resumed, according to the "operational headquarters" of the #Crimea. pic.twitter.com/c1GxXsOOyb