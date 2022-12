Путин защитава атаките срещу украинската инфраструктура

Руският президент Владимир Путин защити въздушните удари по инфраструктурата на Украйна по време на събитие в Кремъл. „В момента се вдига много шум около нашите атаки срещу енергийната система на съседната държава", каза 70-годишният президент пред войници в сряда. „Да, ние го правим, но кой го започна? Кой нападна Кримския мост? Кой взриви електропроводите на Курската атомна електроцентрала?", заяви Путин на церемония в Кремъл, на която отличи военни с медала "Златна звезда", присъждан за геройски постъпки.

След това Путин заяви, че Киев не доставя вода на източния украински регион Донецк. Според него това е „акт на геноцид". „Никой не казва и дума за това", възмути се шефът на Кремъл. „Но щом направим крачка, в отговор на нещо, във Вселената се разнася шум и глъчка", каза Путин. „Но това няма да ни попречи да постигнем военните си цели“, каза още руският държавен глава.

Както се вижда от публикуван видеозапис, по време на речта си Путин стиска чаша с шампанско, люлее се от единия крак на другия и се усмихва многократно на тълпата.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu