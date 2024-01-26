SOFIX записа ръст от 0,72% до 787,72 пункта в последната сесия за седмицата

Акциите на „Шелли груп“ АД с поскъпване от 4,35% до 57,6 лв.

SOFIX отчете ръст от 0,72% до 787,72 пункта. Основен двигател отново беше „Шелли груп“ АД с поскъпване от 4,35% до 57,6 лв. Нагоре сред книжата в индекса бяха „Неохим“ АД с 2%, „ПИБ“ АД с 1,88% до 25,5 лв. и други.

Надолу бяха книжата на „Еврохолд България“ АД с 0,76% до 1,3 лв., „ФНИБ“ АДСИЦ с 0,75% до 2,64 лв., „Доверие обединен холдинг“ АД с 0,45% до 8,86 лв.

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД достигна 2,1 млн. лв., като най-голям беше с акциите на „Шелли груп“ АД с 497 хил. лв., „Родна земя холд“ АД с 326 хил. лв., „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 250 хил. лв., „Република холдинг“ АД с 203 хил. лв., „Болкан Енд Сий“ АДСИЦ с 90 хил. лв. и други.

С най-много сделки бяха „Шелли груп“ АД с 92, „Софарма“ АД с 21, „Телематик Интерактив България“ АД с 19 и други с по-малко.

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