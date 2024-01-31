SOFIX отстъпва с 0,13% за втори пореден ден

Оборотът беше за 933 хил. лв., от които 455 хил. лв. с „Шелли груп“

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX записа лек спад за втори пореден ден, като днес това бяха едва 0,13% до 786,68 пункта.

Оборотът на борсата възлезе на 933 хил. лв., от които най-голям оборот беше регистриран с акциите на 455 хил. лв. с „Шелли груп“ АД. На второ място беше „ПИБ“ АД с 96 хил. лв., „Телематик Интерактив България“ АД с 27 хил. лв., „ФНИБ“ АДСИЦ с 26 хил. лв., „ЦКБ“ АД с 23 хил. лв. и други с по-малко.

С най-много сделки беше „Шелли груп“ АД със 129, „ПИБ“ АД с 27, „Телематик Интерактив България“ АД с 21, „ФНИБ“ АДСИЦ със 17 и „Доверие обединен холдинг“ АД с 15.

Най-сериозни спадове регистрираха „ПИБ“ АД с 5,45% до 3,12 лв., „Химимпорт“ АД с 3,42% до 0,734 лв., „М+С Хидравлик“ АД с 0,92% до 10,8 лв.

Най-силно поскъпнаха акциите на „Неохим“ АД с 6,79% до 23,6 лв., а също на „Доверие обединен холдинг“ АД с 2,05% до 8,94 лв. и на „БФБ“ АД с 1,07% до 14,15 лв.

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