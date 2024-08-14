SOFIX отбеляза ръст от 0,43% до 865,64 пункта в сряда

Оборотът с книжата в индекса възлезе на 415 хил. лв., а общият борсов оборот достигна 1,26 млн. лв.

Основният борсов индекс у нас SOFIX отчете ръст с 0,43% до 865,64 пункта в сряда.

С най-голям ръст бяха книжата на ФНИБ АДСИЦ с 3,6% до 2,88 лв., ПИБ АД с 2,86% до 5,4 лв., "Елана Агрокредит" АД с 1,87% до 1,09 лв. и други.

Със спадове в индекса бяха само "Агрия груп холдинг" АД с 2,91% до 20 лв., "Химимпорт" АД с 2,0% до 0,72 лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 0,62% до 3,21 лв.

Оборотът с книжата в SOFIX възлезе на 415 хил. лв., а общият борсов оборот достигна 1,26 млн. лв. Най-голям беше оборотът с акции на "Еврохолд България" АД със 124 хил. лв., на ПИБ АД с 67 хил. лв., ФНИБ АДСИЦ с 62 хил. лв., "Шелли груп" АД с 48 хил. лв. и "Агрия груп холдинг" АД с 36 хил. лв.

Сделките бяха най-много при ПИБ АД с 35, ФНИБ АДСИЦ с 28 и "Агпия груп холдинг" АД с 25.

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