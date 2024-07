Акциите на Wall Street почти не трепват след слабите икономически данни от САЩ*

Акциите на Paramount Global поскъпват с повече от 10%

Акциите на Wall Street се търгуват почти без промяна в началото на съкратената борсова сесия след слабите данни за пазара на труда в САЩ, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones се повишава с 59 пункта, или 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният индекс Nasdaq Composite почти не трепват от нивата си.

Трейдърите анализират публикуваните в сряда статистически данни, показващи смекчаване на пазара на труда в САЩ преди важния доклад за работните места в петък. Данните на ADP сочат по-малък от очаквания ръст на заетите в частния сектор през юни, докато данните за първоначалните молби за помощи при безработица през изминалата седмица отбелязват по-високо ниво от това, което икономистите прогнозираха.

Обемът на търговията днес вероятно ще бъде малък, а Нюйоркската фондова борса ще затвори по-рано - в 13:00 ч. местно време. Тя ще бъде затворена в четвъртък заради Деня на независимостта.

Акциите на Paramount Global поскъпват с повече от 10%. Това се случва след съобщенията на The Wall Street Journal и The New York Times, че Skydance Media е постигнала предварително споразумение за закупуване на National Amusements, контролния акционер на развлекателния гигант.

Акциите на Tesla поскъпват с повече от 3%, продължавайки да растат след по-добрия от очаквания отчет за доставките. По този начин акциите на производителя на електромобили се насочват към седмата си поредна положителна сесия, което би било най-дългата печеливша серия за 2024 г.

Движенията от сряда се случват ден след като S&P 500 затвори над 5500 пункта за първи път. Nasdaq Composite също завърши сесията във вторник на рекордно ниво.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,399%, а тази по 30-годишните - до 4,563%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, регистрира спад от 0,33% до 105,38 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,08% до 86,31 долара за барел, а тези върху сорта WTI - с 0,1% до 82,89 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,44 на сто и се търгува на цена от 2366,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.