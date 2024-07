Лятната жега на борсите в САЩ се засилва с IPO-та за 5,5 млрд. долара

Банкерите и Корпоративна Америка се надяват, че най-новата серия листвания ще даде импулс на пазарите

Първичните публични предлагания (IPO) в САЩ трябва да получат нов тласък в размер на 5,5 млрд. долара тази седмица от листвания, очаквани с нетърпение от инвеститорите.

Листването на акции за 4 млрд. долара на Lineage – инвестиционен тръст за складове с контролирана температура и логистични имоти, е начело на вероятно най-голямата серия от нови емисии от септември насам. Типичните IPO-та на технологични компании, които растат по-бързо от публични конкуренти, на практика не съществуват, тъй като събират средства от частни инвестиции и избягват рисковете от пускането на акции на този пазар. Така че банкерите и Корпоративна Америка се надяват, че най-новата серия ще даде импулс.

„Планираните [листвания] за третото тримесечие в крайна сметка се оказаха много по-малко, отколкото бихме искали от гледна точка на ръст на IPO-тата“, казва Пол Абрахимзаде, съръководител на капиталовите пазари за Северна Америка в Citigroup. „IPO пазарът започна да се отваря и обемите се увеличават, но просто няма устойчивия импулс, който бихме искали“.

Предвижда се Lineage да определи цената на предлагането си след края на търговията в сряда – същия ден, в който е листването на акции на звеното за професионални здравни услуги на Select Medical Holdings Corp. - Concentra Group Holdings Parent Inc. Те се случват ден след като OneStream Inc. на KKR & Co. и съществуващите акционери ще се опитат да съберат около 466 млн. долара.

Ако всичко върви по план, това ще бъде най-натоварената IPO седмица, откакто Arm Holdings PLC поведе серия от сделки, които генерираха 5,9 млрд. долара след миналогодишния Ден на труда. Вярно е, че най-новият кръг е по-ограничен, отколкото мнозина на пазара се надяваха, но приемът от страна на инвеститорите може да зададе тона за есента, което е критичен период в годината на изборите.

Lineage ще бъде най-голямото предлагане от септември, когато Arm наруши почти двугодишната пауза в листванията за над 5 млрд. долара. Lineage използва норвежкия държавен фонд на стойност 1,7 трлн. долара като основен инвеститор с интерес към закупуването на акции до 900 млн. долара на цената на IPO-то, показва документацията.

Активизиране на сделките

„Ако всичко се развие успешно, септември ще бъде месецът с най-големи приходи за Citi – и вероятно на Wall Street – само въз основа на броя компании, които щяха да се листнат това лято, но отложиха [стъпката] за септември и ще се опитат да се измъкнат преди изборите“, казва Абрахимзаде. „Септември изглежда като натрупване на активност, което означава, че можете да получите някои стимули, които да направят компаниите публични през октомври“.

И все пак, равнодушният IPO пазар е довел до промяна в парадигмата за инвеститорите и частните компании, които формират портфейлите им, посочва Джеръми Абелсън, основател и портфолио мениджър в Irving Investors. Отминаха дните на оценка на краткосрочен скок, преди акциите да се установят на нормално ниво, казва той в интервю.

„Това е трансформираща различна динамика, която започна преди шест до 12 месеца“, казва Абелсън. „Редовно разговаряме с компаниите от нашето портфолио, че се очаква обратното на премия и по-скоро примиряване с вероятно скромна или намалена оценка, докато не се превърнат в доказан публичен пазарен актив с множество успешни тримесечия на отчитане“.

Това накара някои компании, включително базираната в облака финансова платформа OneStream, да смекчат амбициите си. Компанията търси пазарна оценка от 4,4 млрд. долара в горната част на ценовия си IPO диапазон, което е спад спрямо сумата от 6 млрд. долара в кръг на финансиране през 2021 г.

Снижените публични оценки и неактивният календар, който затруднява прогнозирането на сделките, могат да насърчат компаниите да продължат листванията през следващата година, съгласни са банкерите. Това важи особено много за компании, които могат да привлекат частни инвеститори или имат здрави баланси, така че забавянето е сравнително лесно.

Изместване на фокуса

„Ако бордовете не харесват абсолютните съотношения на конкурентите си, решението е просто да изчакаме“, казва Абрахимзадех от Citi. „Това отложи голяма част от дейността в IPO сектора от тази година за 2025 г.“.

Префокусирането на инвеститорите от технологични компании с мегаголяма капитализация към по-малки дружества напоследък доведе до догонваща търговия на Wall Street през типично тихия август.

„Наистина се нуждаете от съществено продължение на тази тенденция, за да отключите текущата динамика, която е силно свързана с това къде се търгуват публичните конкуренти на компаниите преди IPO“, казва Абелсън.

Разбира се, не всички новини са ужасни. IPO-тата в САЩ донесоха 22 млрд. долара тази година при все още спокоен пазар. Това е с над 60% повече от миналата година. Но също така е само една десета от сумата през 2021 г., показват данните, събрани от Bloomberg.

Силното представяне тази седмица може да повиши числата за 2024 г. с около 25%, когато всичко приключи.

„Хората ще следят тази реколта от юлски първични публични предлагания за това как ще бъдат оценени и ще се търгуват като показател за текущите настроения на инвеститорите“, казва Даниел Полски, съпредседател на синдиката на William Blair & Co.