Западните банки в Китай вече не са имунизирани срещу геополитическото напрежение

Финансовото отделяне може да бъде стимулирано от превръщането на китайските банки в едни от най-големите чуждестранни донори на руските банки

Имаше време, не толкова отдавна, когато чуждестранните банки в Китай просперираха въпреки нарастващото напрежение между Пекин и Запада. Началото на днешната враждебна геополитика излезе на преден план през есента на 2020 г. – езикът на икономическото отделяне и Втората студена война беше изкован. И все пак секторите на финансовите и професионалните услуги изглеждаха странно имунизирани срещу замръзването.

Тази изключителност сега явно избледнява, коментират американски представители и банкери. Най-ясното доказателство е изпадането в немилост на щатските консултантски компании, по-специално априлската атака срещу Bain & Company, пише колумнистът на Financial Times Патрик Дженкинс.

Учудващо е, че това не се случи по-рано. Откакто бяха наложени санкции на Русия след нахлуването ѝ в Украйна, руските банки бяха изолирани от доларовите международни финансови пазари. Обратната реакция се изрази в това, че големи части от света станаха все по-гневни от използването на долара като оръжие. Китай и други страни от БРИКС бяха категорични, че искат да оспорят доминацията на зелените пари.

Разкази на запознати сочат, че западните банки в Китай, макар и все още да не са обект на открита враждебност, може скоро да станат такива. „Само преди година или две американските банки бяха активно ухажвани“, казва един високопоставен американски дипломат. „Тогава Bain & Company бе взета на прицел. Мисля, че американските банки ще са следващите пострадали", посочи той.

Наскоро излезе новина, която би могла да стимулира финансовото отделяне. Financial Times съобщи, че китайските банки внезапно са се превърнали в едни от най-големите чуждестранни донори на руските банки - заемайки мястото на западни институции, ограничени от санкции и регулаторен натиск.

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China като цяло увеличиха експозицията си към Русия повече от четири пъти до 10 милиарда долара през 14-те месеца до март, деноминирайки кредитирането в юани, а не в долари. Не е ясно дали китайските институции след това използват лесния си достъп до долари, чрез резерви и търговски отношения със западни банки, за да конвертират валутата.

Така или иначе това ще повдигне нови въпроси за американските и европейските банки, които правят бизнес в Китай. „Западните банки ще преосмислят собствения си апетит за риск в Китай“, посочва един старши банкер, посочвайки три потенциални области на безпокойство в отношенията им с китайските банки – управление на кеш и клиринг; инвестиционно банкиране; и кредитиране. Ако рисковите комитети на банките не са проактивни в посока преразглеждане на този и други рискове, произтичащи от по-войнственото отношение на Китай към западните интереси, те със сигурност ще бъдат подтикнати от регулаторите и политиците.

Това ще бъде особено уместно за големите американски банки, както и за такива като британските Standard Chartered и HSBC (вероятно най-засегнатата западна институция, като се има предвид колко решаващ е Китай за нейния глобален бизнес).

Възходът на китайските банки в Русия не трябва да закрива друг обезпокоителен факт, разкрит от данните на Киевското училище по икономика (КУИ): те остават по-малки играчи в страната от няколко западни банки. Австрийската Raiffeisen и италианската UniCredit остават двата най-големи кредитора, сочат данните на КУИ. Въпреки твърденията на банките, че се стремят да се оттеглят, регулаторите казват, че са необходими повече усилия: всяка банка, която дава заеми на Русия, де факто финансира войната срещу Украйна. Raiffeisen и UniCredit оспорват данните на КУИ и казват, че руските им активи са намалели съответно с една трета и 40 процента. И двете банки твърдят, че са решени да свият допълнително бизнеса си или да го продадат.

Citigroup също запазва значителна руска експозиция. Въпреки че тя е намаляла с 30 процента, американската банка запазва третата най-голяма международна експозиция към Русия, изпреварвайки китайската ICBC, според КУИ. Банката казва, че не финансира руски банки. И подчертава, че експозицията е свързана с местни дивиденти, които не могат да бъдат законно разпределени, и клиентски баланси, които не могат да бъдат законно елиминирани. Citi съкращава потребителския си бизнес, след като ѝ беше попречено да го продаде.

Ако приемем, че западните банки продължат тенденцията на изтегляне и китайските банки запълнят празнината, китайско-руската ос ще бъде допълнително укрепена. Но със сигурност това няма да подпомогне скорошните усилия на САЩ да спрат говоренето за икономическо отделяне от Китай и да предотвратят фрагментирането на световната икономика. Освен това може да има обратен ефект за дългогодишните амбиции на президента Си Дзинпин да интернационализира юана. „Колкото повече Китай се докарва пред Русия, толкова по-малко вероятно е западът да приеме юана“, казва бивш изпълнителен директор на HSBC. „Пекин просто влиза в задънена улица.“