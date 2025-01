Отказът на Тръмп от дигиталния долар дава на Европа и Китай шанс за преднина

Светкавичното решение на Доналд Тръмп да забрани дигиталния долар остави сектора широко отворен за играчи като Китай и Европа, които да превърнат своите вече напреднали прототипи на национална цифрова валута (CBDC) в световен стандарт, пише Марк Джоунс в материал за Ройтерс.

Въпреки че САЩ отдавна гледат с неохота на възможността за дигитален еквивалент на резервна валута номер едно в света, фактът, че сега са единствената държава с президентска забрана, е труден за пренебрегване.

До миналата седмица САЩ бяха една от повече от 130 държави, представляващи 98% от световната икономика, проучващи възможността за създаване на CBDC, за да се опитат да се възползват от – или поне да бъдат в крак с – бързия темп на технологичните промени.

Поддръжници на идеята казват, че дигиталните валути могат да превърнат незабавните плащания по всяко време на денонощието в реалност и са естествена алтернатива на физическите пари в брой, които изглежда са в упадък.

Противниците пък твърдят, че напредък може да бъде постигнат и със съществуващите разплащателни системи, а протести на различни места по света се фокусираха върху една от основните критики на Тръмп – отричана от централните банкери – а именно, че CBDC могат да се превърнат в инструмент за правителствен контрол.

Ясните лидери в CBDC надпреварата тепърва се формират. Пионери като Китай, Бахамските острови и Нигерия отчитат ръст в използването на своите електронни валути. По-късно тази година, въпреки нарастващата съпротива в Брюксел, Европейската централна банка (ЕЦБ) също ще представи ключовите характеристики на бъдещото цифрово евро.

Джош Липски, който ръководи CBDC тракера на Атлантическия съвет на САЩ, смята, че макар забраната на Тръмп да няма голямо влияние на вътрешния пазар, като се има предвид, че Федералният резерв никога не е проявявал истински нтерес към създаването на дигитален долар за използване „на дребно“, това все пак е удар.

„Най-значимото въздействие от указа е сигналът, който изпраща към останалия свят“, каза Липски. „Това казва на Европа, че те имат възможността да определят стандарти за поверителност и киберсигурност чрез цифровото евро“, отбелязва той.

Подкрепените с долари стейбълкойни вероятно ще станат де факто цифрови долари в обозримо бъдеще, добавя Липски.

Междувременно Китай може да се обърне към други държави и да им каже, че „САЩ не взимат участие в тази технология“, но ние взимаме и „сме водещи“.

Отваря се разделение

Сигналът против цифровия долар на Тръмп, който вместо това предпочита криптовалутите и иска национален крипторезерв, идва точно в момента, в който изглежда се отваря геополитическо разделение по отношение на CBDC.

Беше изненада, когато през октомври Банката за международни разплащания (БМР), органът на централните банки, контролиращ голяма част от работата им по глобално развитие, внезапно се отказа от водещия проект mBridge, по който си сътрудничеше с Китай, Хонконг и редица други развиващи се икономики.

Освен въпроса за поверителността, новият указ на Тръмп подчертава и заплахите, които цифровият долар може да представлява за суверенитета на САЩ и стабилността на финансовата система. Документът забранява на американските агенции да „предприемат каквито и да е действия за създаване, емитиране или популяризиране на цифрови валути на централната банка“.

Луис Маклилън от базирания в Лондон Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) смята, че това на практика „забива последния пирон в ковчега на цифровата валута на централната банка на САЩ“.

Маркос Вириато, чиято фирма Parfin помага за развитието на бразилската CBDC – DREX, смята, че решението на САЩ няма да спре другите страни да продължат напред със собствените си планове. Но това ще подсили отдавна задаваните въпроси за това колко свободно ще си взаимодействат различните CBDC.

Мнозина сега чакат да видят какво ще се случи с друг проект на Банката за международни разплащания, наречен Agora. За разлика от mBridge, той е ръководен от западни централни банки от Групата на седемте, включително с участието на Федералния резерв на Ню Йорк.

Нито Фед в Ню Йорк, нито БМР или водещи американски търговски банки, участващи в Agora, като JPMorgan и Citi, са коментирали плановете си. Но като се има предвид яростната позиция на Тръмп, Маслилън не е сигурен как ще се развие ситуацията.

„Това може сериозно да обезцени тези проекти, тъй като доларът играе толкова важна роля на финансовите пазари“, каза той.

Единственият начин за Agora и подобните ѝ да продължат без участието на Федералния резерв би бил да включат активно стейбълкойни, които са обвързани едно към едно с долара.

Това обаче, казва Маклилън, „ще изисква голям обрат“.