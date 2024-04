Amazon: Генеративният AI ще бъде най-голямата трансформация от интернет насам

В годишното си писмо до акционерите ръководителят на компанията Анди Джаси се ангажира да продължи съкращаването на разходите

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси заяви, че генеративният изкуствен интелект може да бъде една от най-големите технологични трансформации от десетилетия, пише Wall Street Journal.

В годишното си писмо до акционерите Джаси очерта визия как генеративният изкуствен интелект е следващият стълб за растежа на компанията след Marketplace, Prime и подразделението ѝ за облачни изчисления Amazon Web Services (AWS).

„Генеративният изкуствен интелект може да бъде най-голямата технологична трансформация от облачните услуги (които все още са в началните етапи) и може би от интернет насам“, отбеляза Джаси в писмото си от четвъртък. „Тази революция на генеративния изкуствен интелект ще бъде изградена от самото начало върху облака. Ползата за обществото и бизнеса от решенията, които ще бъдат възможни, ще бъде удивителна за нас“, допълни той.

Годишното писмо на Джаси до акционерите, третото му, откакто стана главен изпълнителен директор, следва дългогодишна традиция, започната от основателя на Amazon Джеф Безос, който като главен изпълнителен директор на компанията за 27 години изпращаше годишни писма, които бяха анализирани в технологичната индустрия и отвъд нея. Безос, който се оттегли като ръководител на Amazon през 2021 г., обикновено използваше писмата, за да говори за постиженията и амбициите на Amazon и ги пишеше с умението на изкусен разказвач.

Джаси каза също, че Amazon остава ангажирана да намали разходите. „Предизвикахме всяко едно твърдо вярване в мрежата ни от снабдителни центрове и преосмислихме всяка част от нея, установихме редица области, където смятаме, че можем да намалим разходите още повече, като в същото време доставяме по-бързо за клиентите“, отбеляза Джаси в писмото си.

Книжата на Amazon са поскъпнали с 22% от началото на годината, два пъти по-бърз растеж от този на S&P 500, на фона на въодушевлението на инвеститорите от изкуствения интелект. Amazon изостава до голяма степен от технологичните си конкуренти в надпреварата в областта на изкуствения интелект, въпреки че се опитва да подсили позицията си с нови предложения в AWS и дейностите в търговията на дребно.

Компанията инвестира 4 млрд. долара в стартъпа за изкуствен интелект Anthropic, който е сред група видни технологични компании, изграждащи големи езикови модели и други модерни технологии. Като част от сделката си с Amazon Anthropic използва чипове на компанията, за да създаде и приложи софтуера си за изкуствен интелект.

В областта на електронната търговия през февруари Amazon обяви нов асистент за пазаруване, задвижван от изкуствен интелект, за мобилното си приложение Rufus, който според ръководителите цели да подобри преживяванията при пазаруване и търсачката за продукти.

В края на миналата година Amazon въведе и чатбот за работни места. Тя също така започна програма за обучаване на милиони служители в умения, свързани с изкуствения интелект, докато се конкурира с Google, Microsoft и други компании за таланти в областта на AI.

Въпреки инвестициите на Amazon в изкуствен интелект напоследък, компанията продължава да съкращава екипи със служители в бизнесите си. Този месец компанията закри стотици работни места в AWS - ход, който предприе, след като съобщи, че ще премахне технологията си за безкасови магазини от хранителните си магазини Amazon Fresh в САЩ. Компанията съкрати през последните месеци стотици позиции в различни подразделения като развлекателна дейност и подразделението Alexa.

Джаси говори за тристранен подход към AI иновациите. Той заяви, че Amazon е съсредоточена на първо място върху AI модели, следвани от надграждане на моделите като ChatGPT и третото са чипове, които захранват технологията.

Той очаква изкуственият интелект да носи приходи за десетки милиарди долари през идните няколко години за компанията, но Amazon все пак укротява очакванията, заявявайки многократно, че това са „ранните дни“ на изкуствения интелект.

Джаси изрази също оптимизъм за стрийминг услугата на компанията Prime Video, като посочи библиотеката му с изключително съдържание, включително Thursday Night Football и The Lord of the Rings: The Rings of Power, както и реклами. Amazon добавя реклами в стрийминг услугите си в усилията си да надгради бизнеса си с реклами и да генерира още приходи от развлекателни дейности.

„Иамаме нарастващо убеждение, че Prime Video може да бъде голям и доходоносен бизнес сам по себе си“, коментира Джаси.