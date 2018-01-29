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Йосиф Аврамов: България влиза в чакалнята на еврозоната сега или след 2021 г.

Трябва да бъдем малко по-настъпателни до юни, препоръча икономистът

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Има реален шанс до края на европредседателство България да влезе в механизма ERM II.

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Това коментира икономистът доц. Йосиф Аврамов пред Bloomberg TV Bulgaria. "Трябва да бъдем малко по-настъпателни до месец юни", препоръча той. 

Според доц. Аврамов, ако този процес не се случи сега, вероятно влизането в ERM II ще се забави до 2021-2022 г. 

"През 2019 г. изтича мандатът на ЕК. Едва-две години ще са необходими за наместване на пластовете между комисарите и може би ще ни поканят в ERM II през 2021/22", обясни той.

 

По статията работиха: автор Екип на Bloomberg TV Bulgaria , редактор Надежда Бочева
Още по темата: Bloomberg TV еврозона БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА Bloomberg TV Bulgaria

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Коментари (6)

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thehappyroger
преди 6 минути
ВИЕ СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ ТОВА Е НЯКАКЪВ МАЙТАП, А?
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thehappyroger
преди 6 минути
СЛЕД 2025-ТА ЩЕ ТИ ЛИПСВА СРЕДНАТА КЛАСА, КОЯТО ДОСЕГА ТЕ ХРАНЕШЕ.
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majnata до: thehappyroger
преди 10 минути
Абе пич , я пробвай да пишеш с големи букви , че ми липсва една откачалка ...
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thehappyroger
преди 10 минути
Извинявайте, ама вие сте абсолютни *** всичките до един!
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thehappyroger
преди 12 минути
Хаха, продължавате да си вярвате, а? Наистина ли някой вярва, че с досегашните методи и приоми, които цялата политическа класа на БГ-кочината използват вече 30 години ще доведе до положителни резултати? Хаха, 2030-та един град смехономика, останалото деградиращо ромско гето, разпадаща се мизерия и бойкочарник/боклучкарник, до 2025-та по-голямата част от малкият и среден български бизнес ще фалира, разходите все повече се изравняват с приходите, става безсмислено да се занимаваш, да отидеш в чужбина, да се установиш и да си почнеш работа е по-лесно, изкарва се повече и накрая и пенсия ще вземеш :D А ако знаеш език и имаш образование не знам последните останали *** в тази кочина какво правят в нея :D
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