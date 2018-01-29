Йосиф Аврамов: България влиза в чакалнята на еврозоната сега или след 2021 г.

Има реален шанс до края на европредседателство България да влезе в механизма ERM II.

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Това коментира икономистът доц. Йосиф Аврамов пред Bloomberg TV Bulgaria. "Трябва да бъдем малко по-настъпателни до месец юни", препоръча той.

Според доц. Аврамов, ако този процес не се случи сега, вероятно влизането в ERM II ще се забави до 2021-2022 г.

"През 2019 г. изтича мандатът на ЕК. Едва-две години ще са необходими за наместване на пластовете между комисарите и може би ще ни поканят в ERM II през 2021/22", обясни той.