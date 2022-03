Русия и Украйна дадоха най-добрите оценки за напредък в преговорите досега

Руски и украински официални лица дадоха в неделя най-оптимистичните си оценки досега за напредък в преговорите им за войната в Украйна, предполагайки, че може да има положителни резултати до дни, предаде Ройтерс.

"Няма да отстъпваме по принцип по никакви позиции. Русия сега разбира това. Русия вече започва да говори конструктивно", каза украинският преговарящ и президентски съветник Михайло Подоляк във видео, публикувано онлайн.

"Мисля, че буквално за дни ще постигнем някакви резултати“, каза той.

Агенция РИА Новости цитира руския делегат Леонид Слуцки, който казва, че преговорите са постигнали значителен напредък.

"Според моите лични очаквания този напредък може да прерасне в следващите дни в обща позиция на двете делегации, в документи за подписване", каза Слуцки.

Нито една от страните не уточнява какъв може да бъде обхватът на споразумението.

Техните публични коментари бяха публикувани почти по едно и също време.

Те дойдоха на 18-ия ден от войната, която започна на 24 февруари, когато руските сили нахлуха в Украйна. Хиляди хора бяха убити, а бежанците от военните действия надхвърлиха 2,5 млн. души. Украйна заяви, че е готова да преговаря, но не и да се предава или да приема ултиматуми.

В Twitter Подоляк каза, че Русия внимателно се вслушва в предложенията на Украйна. "Нашите искания са - край на войната и изтегляне на (руските) войски. Виждам разбирателството и има диалог", каза той.

В понеделник главният говорител на Кремъл каза, че Русия е готова да спре военните операции "на момента", ако Киев изпълни списък от условия. Сред исканията бяха Украйна да признае Крим за руска територия и да признае сепаратистките републики Донецк и Луганск за независими държави.

Украинският президент Владимир Зеленски заяви пред ABC миналата седмица, че "можем да обсъдим и намерим компромис за това как ще живеят тези територии", като добави, че "не сме готови за капитулация".

Три кръга от преговори между двете страни в Беларус, последният в понеделник, бяха фокусирани главно върху хуманитарни въпроси и доведоха до ограниченото отваряне на някои коридори за цивилни граждани, за да избягат от сраженията.

Руският президент Владимир Путин каза в петък, че е имало някои "положителни промени" в преговорите, но не даде подробности. В събота Кремъл заяви, че дискусиите между руски и украински официални лица продължават "във видео формат".

Близо 125 хил. души са били евакуирани по хуманитарни коридори от райони в Украйна, където се водят военни действия, каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Днес ключовата задача е Мариупол", подчерта Зеленски във видеообръщение. Той добави, че конвой с хуманитарни доставки е само на около 80 километра от обсадения от руските сили югоизточен украински пристанищен град, където са блокирани над 400 хил. души.

В петък градският съвет на Мариупол каза, че най-малко 1582 цивилни са загинали там в резултат на руския обстрел и блокада, отбелязва Ройтерс. Агенцията прави уговорката, че не може да провери тази информация.

На сателитни снимки от събота се виждат пожари в западната част на Мариупол и десетки сериозно засегнати жилищни сгради.

67 тела на убити цивилни бяха положени в масов гроб в украинския град Буча, близо до столицата Киев, след тежки сражения в района, съобщиха DPA и БТА.

Над 570 цивилни са били убити в Украйна от началото на руската инвазия, сочат данни на ООН. Украинското правителство твърди, че жертвите са много повече.

Междувременно Русия назначи Галина Данилченко за временен кмет на окупирания южен украински град Мелитопол, предадоха DPA и БТА. Това е първото по рода си назначение от началото на руската инвазия в Украйна.

Кметът на Мелитопол Иван Фьодоров бе задържан в петък от руските въоръжени сили. "Генералната прокуратура" на провъзгласената от проруските сепаратисти в Източна Украйна Луганска народна република съобщи, че е завела наказателно дело срещу Фьодоров по подозрения, че е "оказвал финансова и друга помощ" на украинската националистическа организация "Десен сектор" за "извършването на терористични престъпления срещу мирните жители на Донбас".

Галина Данилченко досега е била депутат в градския съвет на Мелитопол от украинската проруска партия "Опозиционна платформа - За живота" (преди Партия на регионите).

Данилченко призова местните жители да "се приспособят към новата реалност". В Мелитопол има хора, които ще се опитат да дестабилизират ситуацията и да провокират агресия, предупреди тя.

Данилченко планира да създаде комитет от народни избраници, който да решава проблемите в града с население от около 150 хил. души.

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел разкритикува остро Русия за задържането на кметовете на Мелитопол и на друг украински град в южната Запорожка област - Днепрорудное. Тези отвличания са "поредната атака срещу демократичните институции в Украйна", написа днес в Twitter Борел.

Той обвини Русия, че се опитва да изгради "незаконни алтернативни властови структури" в Украйна.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.