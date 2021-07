Малка швейцарска марка маратонки получи подкрепа от Федерер и има големи амбиции

Снимка: Bloomberg L.P.

Питър Риа подписва спонсорско споразумение с швейцарската спортна марка On AG през 2018 г., след като повече от десетилетие тренира бегачи, ползващи маратонки с марката Reebok.

„Хората реагираха с: „Чакай, коя е On?”, припомня си Риа, който тренира елитния тим на ZAP Endurance в Апалачите в Северна Каролина. След смяната, членовете на неговата група от олимпийски надежди трябваше да приемат уникалния външен вид и усещането от обувките на On. „Сега никой не пита кои са те“, посочва Риа.

Това е така, защото On бързо спечели доверието в света на бегачите. И все повече завладява сърцата и краката на по-широката публика, обичаща да спортува през свободното си време. Пандемията помогна за популяризирането на компанията, благодарение породения от блокадите бум на бягането, както и на сектора за ежедневно облекло. On е подкрепена и от шампиона по тенис Роджър Федерер.

Въпреки че On не разкрива финансовите си резултати, анализатори твърдят, че тя може да бъде сравнена с марки като Brooks Running – звено на Berkshire Hathawey с приходи от близо 850 млн. долара за 2020 г., както и с Hoka One One – част от Decker Brands, чиито нетни приходи от продажби миналата година скочиха с 62% до 571 млн. долара. И трите постепенно сис печелиха пазарен дял в американската индустрия за търговия на дребно, сочат данни на NDP Group.

Тези компании, разбира се, са все още малки играчи в по-мащабния свят на спорта и спортните дрехи. Освен това се изправят срещу влиятелни конкуренти с огромни маркетингови бюджети и силна разпознаваемост на марките. Гигантът в тази област е Nike, която наскоро отчете годишни приходи от продажби в размер на 44,5 млрд. долара и има пазарна капитализация от 250 млрд. долара.

Междувременно On се подготвя за първично публично предлагане в Ню Йорк, което може да я оцени на до 5 млрд. долара, писа Bloomberg през април, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Представители на On са отказали да коментират темата.

Графика: Bloomberg

Младата швейцарска компания вече има 7800 партньора в търговията на дребно по целия свят, както и собствен „глобален флагман“ магазин, който отвори в Ню Йорк през декември. Въпреки това корените на компанията са в Швейцарските Алпи.

Това е мястото, където Оливие Бернхард, бивш световен шампион по дуатлон, след 2000 г. решава да направи обувка за бягане, която да предложи меко приземяване и твърдо отскачане. По време на проектирането на прототипите, в някакъв момент започва да изрязва парчета градински маркучи и да ги лепи за долната част на обувката.