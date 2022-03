Изпълненото с гафове шоу на Путин

Не се случва често руското ръководство да покани масите на стадион „Лужники" в Москва. Там, където се проведоха ключови мачове от Световното първенство по футбол през 2018 г., руснаците се водят често под строй със знамена в ръце, за да демонстрират ентусиазъм по адрес на президента Владимир Путин и пред зрителите на държавната телевизия. Така беше например преди президентските избори през 2018 г., които съвпаднаха с четвъртата годишнина от анексирането на украинския Крим; така е и този петък, на осмата годишнина от анексирането, когато десетки хиляди хора присъстват на „демонстрационен концерт" на стадиона. Но се получи спектакъл, който преди всичко повдига въпроси.

Дълго преди началото на събитието хората на стадиона размахваха трикольорите си, докато камерите са насочени към тях. Млади мъже изразяват подкрепата си за "нашите войници" и "специалната военна операция" на Путин, както се нарича войната срещу Украйна. В репортажите на канал "Россия 1", които уж са от руско-украинската граница, се казва, че самите украинци обсаждат Харков, втория по големина украински град, който от три седмици е обсаден от руските сили.

Зрителите не виждат кадри, които документират разрушенията и жертвите, а вместо това се показват кадри от предполагаема атака с хеликоптер. Уверяват ги, че въпреки обстрела и аварийното кацане нито един руски войник не е пострадал. Съобщава се и за героични „освобождения" на украински селища от "националистически батальони". В токшоуто, което подготвя атмосферата за шоуто на Путин, се отправят ругатни към украинските „нацисти", както и към руските „национални предатели", които вече са напуснали страната, което насърчава „пречистването на обществото". Путин използва същите думи в сряда, пише в свой репортаж FAZ.

Но на зрителите трябваше да се предаде и радост. На стадиона преди началото журналисти питат хората за отношението им към Крим. „Само в Крим през лятото", радва се млада жена. Телевизията разказва също, че „водната блокада" на Крим е била вдигната точно в деня на годишнината. След анексирането Киев прекъсна водоснабдяването на полуострова от Днепър чрез Северния кримски канал. Жителите пробиваха кладенци и нивото на подпочвените води спадаше. Сега се очаква водата да потече отново. Но няма доказателства за това.

След това се показва тържеството на стадиона - и това пред него, защото около съоръжението също са се събрали хора, сред които и мъже във войнишки униформи. Неотдавна в Москва отпаднаха всички пандемични ограничения, но и преди това мерките за контрол не бяха задължителни по време на събитията в Кремъл.

Двойката водещи, съпруг и съпруга, носят "Z", символа на "специалната операция" на Путин, и изричат фрази, като „Нашите герои днес са тези, които защитават родината ни от нацизма" или „Ние сме непобедими". На сцената се издигат лозунги „За свят без нацизъм" и „За Русия", като отново се използва буквата „Z“, развяват се съответните знамена. Ораторите цитират често жертвите на Втората световна война и на вечната кампания на Запада срещу Русия. Руснаците, беларусите и украинците ще се обединят, казва певец и депутат от Думата, „с Божията помощ ще победим". Мъж, представен като боец от Донбас, се заклева, че ще „отървем земята ни от нацистите".

След това звучи патриотична музика с реплики като „Роден съм в СССР, създаден съм в СССР" и изпълнение на група „Любе", която Путин уж цени. След това се чуват възгласи за президента и за кратко не е ясно дали той ще влезе на сцената, или ще бъде показано видеопослание, тъй като Путин не е склонен да излиза сред хора, особено толкова много. Но той излиза на сцената, поне това показват телевизионните снимки. Светлият му пуловер и дебелото пухено палто изглеждат твърде топли за шест градуса и слънце. Путин припомня анексирането на Крим, поздравява жителите на полуострова, прокарва линия от жителите на Крим, които успешно са спрели „неонацистите" през 2014 г., към тези „от Донбас", които сега искат да спрат „геноцида", който е основната цел на „военната операция, която започнахме в Донбас и Украйна".

Путин кара тълпата да приветства „момчетата", които „героично се сражават" в момента. Той се позовава на ценностите на християнството, които са особено важни за „нашия народ", възхвалява жертвоготовността. „Отдавна не сме имали такова единство“, крещи Путин. След това предаването внезапно прекъсва, "Россия 1" връща към песента, изпълнена в началото, после към друга и след още малко възгласи се връща към токшоуто, което обвинява Украйна в жестокости срещу собствения ѝ народ. „Россия 1" за кратко отново се връща на стадиона, но вече се вижда поп певица, а Путин е изчезнал.

След още едно музикално изпълнение се появиха говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, директорът на RT Маргарита Симонян и водещата Тина Канделаки. При речта на Захарова отново се появи технически гаф - звукът от микрофона ѝ беше спрян и не се чуваше в телевизионен ефир.

Последващото музикално изпълнение отново беше прекъснато "на живо" от стоп кадър с водещите на концерта, който остана на екран около 3 минути. Предаването продължи с излъчване на записано повторение на речта на Владимир Путин, която той трябваше да е произнесъл 15 минути по-рано.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s