Лидерите препоръчват: Част III - Кремена Дервенкова

Снимка: личен архив

"Лидерите препоръчват" е поредица от интервюта с български личности, доказани професионалисти в своята област, които дават своите препоръки за качествено съдържание, на което да посветим времето си в следващите месеци, в които ще сме повече време у дома. Днес ви срещаме с Кремена Дервенкова, която е изпълнителен директор на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) - организация и общност от над 300 млади хора - предприемачи и професионалисти в различни сфери на бизнеса. Кремена става част от ABLE след участието си в програмата Младите лидери на България в Babson College, САЩ, през 2016, с което (по нейни думи) стартира и най-вълнуващия период в живота ѝ досега, изпълнен с много пътувания, преживявания, доброволчество, учене, обогатяване. Много обича да пътува, спортува, танцува и да прекарва време сред природата. Кремена се бори за спасяването на света като учи хората да се хранят с насекоми и да бъдат социално осъзнати консуматори. Ето и какво ни препоръчва тя за следващите месеци и кой е нейният човек за пример през 2020 г.:

Филм: Honeyland

Това е документален филм за една от последните жени пчелари в Европа, която събира див мед и живее в безлюдно македонско село с болната си майка. На пръв поглед не особено интригуваща история, но в действителност е точно обратното. Ако имаш очите да видиш сюрреализма на действителността, в която живее тази жена, и да оцениш болезнената автентичност на всяко нейно движение и емоция, този филм дълбоко ще те развълнува. Други заглавия, които заслужават гледане: Jojo Rabbit, Parasite, The Lives of Others, Mullholland Drive, The Dirt, Greatest Events of WWII in colour, (по-скоро e минисериал) и два филма на Ивон Шуинард (създателя на бранда Patagonia) - Artifishal и 180 degrees South.

Сериал: Ozark

Mесеците у дома са подходящо време за онези многосезонни сериали, за които все не ти остава време, като Game of Thrones. И тъй като това е особено популярно заглавие, силната ми препоръка е за Ozark - криминален сериал за успешен американски финансов консултант, който се забърква с мафията и е принуден да пере пари за мексикански наркобос. Ужасяващ и вълнуващ ролъркоустър за членовете на едно семейство, които правят невъзможното, за да оцелеят, преминавайки през всякакви ситуации, които непрекъснато поставят под въпрос морала и ценностите им.



Снимка: Ozark/Facebook page Снимка: Ozark/Facebook page

Книга: Extreme Ownership: How US Navy Seals Lead and Win

Това е серия от уроци по лидерство, разказани през историите на двама американски "морски тюлени". Макар някои от основните принципи, на които акцентират, да звучат познато, уникалността на книгата се крие в историите, които ги илюстрират. Книгата е структурирана по много добър начин - разказ за войната в Ирак, последван от бизнес казус и кратко обобщение на основните изводи от разказаните истории. Примерите за успешни и неуспешни военни акции са изключително интересни и съотнасянето на решенията, взети по време на военни действия, към реални бизнес ситуации, ти дават да разбереш, че лидерският подход е приложим в много аспекти на живота. Както и да разбереш кои са основните постулати на лидерското поведение.

Джаджа, или не съвсем

Тук ще си позволя да се отклоня от въпроса и да препоръчам... жива придобивка - домашен любимец, който е най-хубавото нещо, което можеш да си подариш във време на социална изолация. Вкъщи си имаме лабрадор и точно в най-натоварените с работа периоди, оценяваш колко е хубаво да има някой, който да те изведе от вкъщи и “принудително”, но и често крайно необходимо, да те откъсне от лаптопа. Кучетата специално са толкова обичливи и мили същества (всички!), а хората имаме нужда от допълнителна доза любов, особено в период като сегашния.



Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Музика: Sampa the Great - Energy

Едно парче, на което попаднах абсолютно случайно в един плейлист и което запечата супер емоционален момент, свързан със спасяването на едно бездомно кученце с над 500 кърлежа по тялото. Историята завършва щастливо - кучето е здраво и игриво и си има ново семейство.

Домашно занимание за зимата: Приготви си зимнина!

Пастърма, кисело зеле, туршия, печени чушки в буркани. Аз имам щастието да прекарвам месеците на социална изолация в уюта на селска къща в подножието на Родопите, където претакаме зелето, докато стане кисело, и чакаме да паднат температурите под 0, за да окичим и парчетата пастърма да се сушат.

Човекът за пример на Кремена Дервенкова за 2020 г.: Недялко Дервенков

Моят човек за пример, не само през последната една, но през последните четири години, е моят съпруг. Той ми помага да се развивам, усъвършенствам, израствам като по-добър професионалист и човек. Всеки има нужда от човек до себе си, а моят човек е моето най-голямо вдъхновение!

По статията работи: автор Елена Кирилова