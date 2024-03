Южнокорейски компании разработиха батерии, устойчиви на ниски температури

Секторът в азиатската страна призова за засилване на търсенето на иновации, свързани с батериите

Сериозният спад на ефективността при студено време, бавното зареждане и опасенията относно пробега заемат централно място на най-голямото годишно индустриално събитие в Южна Корея, свързано с батериите на електрическите превозни средства, пише Bloomberg.

Проблемите са основни източници на безпокойство сред бъдещите купувачи на електромобили и дори рискуват да възпрепятстват по-широкото приемане на по-чисти, по-екологични автомобили. Скорошните застудявания в северното полукълбо подчертават тези предизвикателства: собствениците на коли Tesla в Чикаго чакаха с часове да заредят на супербързите зарядни станции на компанията Supercharger, тъй като зареждането на превозните средства отнемаше повече време от нормалното, докато някои шофьори в Китай бяха принудени да бутат с километри електромобилите си, тъй като батериите им се изтощават преждевременно заради ниските температури.

SK On Co., доставчикът на батерии за Ford Motor Co., Volkswagen AG и Hyundai Motor Co., предлага решение на проблема със своята литиево-желязо-фосфатна батерия (LFP) Winter Pro.

Електромобилите с LFP батерии обикновено губят до 70% от пробега си, когато температурите паднат до минус 20 градуса по Целзий. Новата батерия на SK увеличава капацитета на зареждане с 16% и повишава енергийната плътност с 19%.

Компанията също има надстройка за своята SF батерия, въведена за първи път в електромобил през 2021 г. и способна да достигне 80% заряд за 18 минути. Най-новата итерация, SF+, може да постигне това само за 15 минути. SK On вече преговаря с производители на автомобили за доставка на батерии с по-бързо зареждане и по-добри характеристики през зимата.

Въпреки че LFP батериите са по-евтини от другите химически аналози, те имат по-малък пробег и се зареждат повече време – основен проблем за хората, живеещи на места без добре изградена инфраструктура за зареждане. Това стимулира разработването на алтернативи, особено на твърдотелни батерии, които се зареждат по-бързо, съхраняват повече енергия, по-малки са и е по-малко вероятно да причинят пожари, отколкото LFP аналозите.

Гости на индустриалното събитие в Сеул разглеждат батерии. Снимка: Bloomberg L.P.

Samsung SDI Co., която си партнира както със Stellantis NV, така и с General Motors Co., за изграждане на заводи за батерии в САЩ, разкри своя график за комерсиализиране на изцяло твърдотелна батерия. Това включва цел за започване на масово производство още през 2027 г., с пускане на мостри преди това, посочва главният изпълнителен директор Юньо Чой.

„Нужен е скок в технологията за батерии за разширяване на проблемите при електромобилите, тъй като технологиите за литиево-йонни батерии, особено за материали, са почти изчерпани“, коментира Стела Гоу, вицепрезидент на Samsung SDI. „Опитваме се да бъдем водещи в новите технологии“, добавя тя.

Компанията се стреми към 9-минутно зареждане на батерията до 2026 г. и 20-годишен живот до 2029 г., изтъква още Гоу.

Междувременно индустриалното събитие в Сеул не успя да избегне геополитическото напрежение. Търканията между Китай и САЩ продължават да се разпространяват в индустрията на електромобилите. Точно както миналата година, около дузина американски правителствени служители се срещнаха с южнокорейски производители на батерии, за да обсъдят изграждането на заводи, които отговарят на условията на Закона за намаляване на инфлацията (IRA), който има за цел да се справи с доминирането на Китай в глобалната верига на доставки. Европа също се опитва да се справи със зависимостта си от Китай.

Но набирането на обучени, висококачествени работници за американските и европейски заводи за батерии се оказва трудно начинание.

Краят на индустриалното събитие беше съпроводен от призив от страна на LG Energy Solution Ltd., третият по големина производител на батерии за електромобили в света, за увеличаване на усилията за постигане на повече иновации в сектора. Най-значимите производители в Южна Корея — LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On — контролират почти половината глобален пазар за батерии извън Китай.

„LG ръководи индустрията за батерии в Южна Корея, но отсега нататък не можем да го правим сами“, изтъква главният технологичен директор Ким Джав Йън.