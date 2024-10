Автомобилният сектор в САЩ носи риск за мекото кацане на икономиката

Пазарът на заемите за автомобили изпраща сигнали за опасност с нарастването на просрочията

Въпреки всичкото говорене за меко кацане в САЩ има една област от икономиката, където се появяват сигнали за опасност – пазарът на кредити за автомобили на стойност 1,6 трлн. долара, който съставлява около една четвърт от неипотечните потребителски кредити.

През последните три години лошите заеми нарастват. Към юни тази година заемите с просрочие от 30 дни или повече се върнаха на нива, които не са виждани, откакто страната се възстанови от световната финансова криза през 2010 г. Делът на кредитополучателите с просрочия по заемите сега е дори по-висок, отколкото по онова време. Знак ли е това за по-голям натиск и ще бъде ли овладян той, поставя въпроса Марк Рубинщайн в статия за Bloomberg.

За да отговорим на този въпрос, трябва да погледнем портфейлите на отделни кредитори. Един от първите, които показа риска, беше Credit Acceptance Corp., специализирана във финансирането на покупките на автомобили, чиято централа се намира близо до Детройт. При представянето на отчета ѝ през юли главният изпълнителен директор Кен Буут предупреди, че отпуснати през 2022 г. заеми се представят под очакванията и че влошаване има и в кредитния портфейл на компанията за 2023 г. Книжата ѝ поевтиняха с 15%.

Credit Acceptance обслужва основно непървокласния сегмент от пазара, където нивата на просрочия може да бъдат волатилни. Но през септември Ally Financial съобщи, че и тя отчита влошаване на кредитите и че проблемите се задълбочават. Книжата на компанията поевтиняха с 18%.

„От гледна точка на продажбите на автомобили предизвикателствата ни с кредитирането се засилиха през тримесечието“, коментира главният финансов директор Ръсел Хътчинсън на инвеститорска конференция. „През юли и август наблюдавахме ръст на просрочията с 20 базисни пункта спрямо нашите очаквания... Определено си имаме работа с група кредитополучатели, които изпитват затруднения с разходите за живот и сега са затруднени с влошаването на картината при заетостта“, допълни той.

И при двата кредитора заеми, одобрени през 2022 и 2023 г., са източникът на притесненията. По-високите цени на автомобилите след пандемията станаха причина кредитополучателите да изтеглят по-големи заеми. Между януари 2020 г. и септември 2023 г. средните цени на колите са се повишили с 30%, увеличавайки разходите за обслужване на заемите. Макар че средните месечни вноски са се увеличили само с 40 долара за три години до януари 2020 г., в трите години след това те са нараснали със 130 долара до 600 долара на месец, показват данни на Федералния резерв в Ню Йорк.

18 месеца по-късно заеми, изтеглени през първото тримесечие на 2023 г., станаха „лоши“ с общ дял от 7,3% спрямо средно ниво на просрочените заеми между 2011 и 2019 г. от около 6,5% за същия период. Като се има предвид, че в исторически план делът на просрочените заеми за автомобили достига връх от около 14%, крайните загуби вероятно ще са по-големи.

Проблемът е, че много кредитори са одобрили много заеми през 2022 и 2023 г. Заеми за автомобили на обща стойност 160 млрд. долара са били отпуснати за две години, сочат данни на Федералния резерв. Това е два пъти повече от отпуснатия обем в 24-те месеца преди пандемията.

Не всички кредитори са с еднаква експозиция. Ally Financial се възполава от нарастващото търсене. Въпреки че намалява нивото на одобрени заеми през 2023 г. до 30% спрямо 34% през 2019 г., тя все пак е отпуснала по-голям обем, отколкото през цялата последна година преди пандемията, за да задържи водещата си пазарна позиция. Credit Acceptance е забавила темпа през 2021 и първото полугодие на 2022 г., но скоро отново натиска педала на газта, отпускайки рекорден обем през 2023 г. В същото време традиционните банки се оттеглят, отстъпвайки пазарен дял.

Една такава банка е Capital One Financial Corp. „Представянето на кредитите е функция от избори, които сте направили в рамките на няколко години“, коментира главният финансов директор Андрю Янг пред инвеститори на същата конференция през септември, на която Ally Financial предупреди за рисковете. „И харесваме избора, който сме направили“, допълни той. Банката е намалила отпуснатите заеми за покупка на автомобили до средно 6,7 млрд. долара на тримесечие през 2023 г. спрямо средно 7,3 млрд. долара през 2019 г.

Сега, когато другите изпитват затруднения, Capital One се завръща. „Оставаме предпазливи оптимисти и на този етап се опираме малко на обемите“, отбеляза Янг. За момента случващото се прилича на класически цикъл на оценка на рисковете, отколкото на нещо по-систематично. Но като се има предвид, че заемите за автомобили често са последният дълг, който кредитополучателите спират да обслужват, икономистите ще се надяват кредиторите на автомобили да не повлекат крак.