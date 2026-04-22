Ще се присъедини ли Унгария към еврозоната - пътят след Обран ще е дълъг

Новият лидер на Унгария превърна приемането на еврото в един от основните си приоритети - стъпка, която ще отбележи най-голямото разширяване на валутния съюз след присъединяването на Гърция през 2001 г., пише Bloomberg.

Убедителната победа на изборите на 12 април даде на Петер Мадяр мандат да разруши своеобразната нелиберална система на предшественика му, но ще мине известно време, преди страната да започне да обира плодовете от присъединяването към еврозоната.

Процесът обикновено отмена няколко година, тъй като кандидатите работят за изпълнение на изискванията, съсредоточени около поддържането в ред на публичните финанси и контролирането на инфлацията. А наследството от 16-годишното управление на досегашния премиер Виктор Орбан е вял икономически растеж, който затруднява укротяването на бюджетния дефицит на Унгария.

Въпреки това оптимизмът на новото проевропейско ръководство в Унгария осигури на форинта, валутата на страната, най-добрата ѝ седмица от 2009 г. насам след победата на Мадяр на изборите. Инвеститорите са впечатлени от скоростта, с която новото ръководство започна да следва пограмата си за еврото.

Стремежи към еврото. Карта: Bloomberg LP

Какви са плановете на Мадяр за присъединяване на Унгария към еврозоната?

Мадяр твърди, че поемането на курс към приемане на еврото е част от новото начало с Брюксел, след като Орбан се оказа постоянен трън в очите на ЕС.

Макар че точен график за присъединяване ще бъде даден едва след преглед на икономиката, Андраш Карман, който беше номиниран за финансов министър, твърди, че Унгария смята да създаде условия за приемане на еврото най-късно до 2030 г.

Андраш Карман, който беше номиниран за финансов министър. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Три четвърти от населението подкрепя преминаването към единната валута, въпреки че само според една пета страната е готова да я въведе, показа допитване на Евробарометър от 2025 г. Голямото мнозинство смята също, че членството в ЕС им се е отразило положително като цяло.

Подобряване на отношенията между правителството на Мадяр и централната банка на страната също вероятно ще улесни процеса. Въпреки че председателят на банката Михали Варга години наред беше финансов министър на Орбан, той вече подкрепя Мадяр относно ползите от приемането на еврото.

На какви условия трябва да отговори Унгария?

Страните, които искат да приемат еврото, трябва първо да изпълнят критерии на Европейския съюз относно дълга, бюджетния дефицит и инфлацията. Оценки от 2024 г. на Европейската комисия и Европейската централна банка установиха, че Унгария не изпълнява много от тях.

Макар че страната има един от най-високите бюджетни дефицити, отключването на блокирано финансиране от Брюксел би трябвало да ѝ помогне да направи фискални корекции. Що се отнася до инфлацията, която често надхвърля значително средното ниво в еврозоната, централната банка ще трябва да понижи целта си от 3% на 2%, каквато е целта на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Инфлацията в Унгария се доближава до тази в еврозоната. Графика: Bloomberg LP

Ще се наложи актуализиране на правната рамка на Унгария, тъй като ЕЦБ установи пропуски, свързани с автономността на централната банка на страната. Друго важно предварително условие е страната да поддържа стабилен валутен курс поне две години в чакалнята на еврозоната, известна като ERM II.

Колко време може да отнеме процесът?

Той може да варира значително. Словения прие еврото през 2007 г., само три години след като получи членство в ЕС, а Хърватия направи това десет години след присъединяването си през 2013 г. В България промяната на валутата тази година се подготвяше почти 20 години.

Bank of America смята, че целта за изпълнение на критериите за влизане в еврозоната до 2030 г., края на парламентарния мандат на Мадяр, е реалистична. „Политическата програма е доста ясно определена и фактът, че те продължават напред много бързо показва, че са много силно ангажирани“, коментира икономистът на BofA Май Доан в интервю за Bloomberg.

Графикът може да превърне финализирането на промяната на валутата в основен въпрос за избирателите на следващите избори.

Какви са рисковете от приемането на еврото от Унгария?

Ако Унгария изпита финансови затруднения, може да се стигне до значителни последици за по-широката еврозона, както се случи, когато бюджетните затруднения на Гърция предизвикаха криза с държавния дълг в блока през второто десетилетие от 21-и век.

Ако Унгария се върне към национализма и Орбан се завърне на власт на следващите избори, това може да доведе до нов конфликт с Брюксел или да разклати доверието на инвеститорите. От друга страна, членството в еврозоната може да улесни Унгария да управлява финансова криза, тъй като страната ще има достъп до финансовата организация, създадена след дълговите проблеми на региона, включително инструментите за извънредна ликвидност на ЕЦБ и спасителния фонд на еврозоната.

Какво казват европейските ръководители за плановете на Унгария?

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че е „радостна“, че Мадяр гледа към еврото „с много положителен подход“. Макар че не спомена конкретно присъединяването към еврозоната, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел ще бъде решителен партньор на Мадяр, като посочи, че трябва „да се свърши много работа сега, когато Унгария се връща на европейския път“.

Кои други страни може да се присъединят към Унгария?

Редица страни членки на ЕС, които до момента отлагаха задължението си да приемат еврото, в момента преосмислят идеята. Членството в еврозоната като цяло е направило страните по-привлекателни за инвестиции, като в същото време предоставя на ръководителите им по-голямо влияние върху управлението на Европа.

Шведският финансов министър Елизабет Свантесон възобнови дебата, като обеща обсъждане на предимствата и недостатъците, ако сегашното правителство бъде преизбрано. Депутатите от редица партии изглежда са положително настроени, тъй като се стремят да обвържат Швеция по-тясно със съюзниците ѝ в условията на враждебност от Русия и САЩ.

Унгарците подкрепят най-силно еврото сред страните извън еврозоната. Графика: Bloomberg LP

Румъния възобнови неотдавна дебата, като президентът Накушор Дан и председателят на централната банка Мугур Исареску твърдят, че това би била добра котва по време на политически сътресения. Планът беше отлаган многократно поради икономически дисбаланси, включително висок бюджетен дефицит и инфлация.

Но страните членки на ЕС може да бъдат изпреварени от Черна гора, която се стреми да се присъедини към блока до 2028 г. Тя вече използва единната валута от 2002 г. в стремежа си да установи известна стабилност след нестабилния период около разпадането на Югославия.

„Официалните критерии имат значение. Но това, което наистина има значение, е дали институциите са готови“, казва гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев.