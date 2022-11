Зеленски: Ударите само в понеделник струват 2,3 млн. руски пенсии

С посредничеството на турския президент Ердоган суспендираното преди това споразумение за зърно между Русия и Украйна отново влезе в сила. Междувременно доклад, според който руски генерали са обсъждали използването на ядрени оръжия, предизвиква вълнение. САЩ обвиняват Северна Корея в тайни доставки за Москва. А Киев настоятелно иска германски танкове Leopard. 252-рият ден от войната накратко.

Зеленски: Украйна се нуждае от зимна помощ от ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски се надява преди началото на зима на помощ от ЕС за възстановяване на енергийната мрежа на Украйна, която е силно засегната от руските атаки. Четиридесет процента от енергийната система са „сериозно повредени", заяви държавният глава. „Ще направим всичко възможно, за да осигурим на хората електричество и топлина тази зима", обеща той в ежедневното си видеообръщение тази вечер.

Русия ще направи всичко, „за да разруши нормалния живот", и не отчита цената на този „енергиен терор“, каза украинският държавен глава и изчисли, че последното нападение с ракети и дронове в понеделник е „струвало еквивалента на 2,3 милиона средни руски пенсии". „И това е само за една атака“.

Съобщава се за няколко жертви при руски обстрел

Руските сили са ранили десет души в Донецка област. Това съобщава губернаторът на региона Павло Кириленко. В Харковска област са ранени седем души, сред които две деца - четиригодишно момче и шестгодишно момиче, съобщава губернаторът Олех Синехубов. Според заместник-ръководителя на президентската канцелария Кирил Тимошенко през изминалото денонощие по един човек е пострадал в Запорожка и Сумска област.

Връщане в сила на споразумението за зърното

Русия възобновява споразумението за износ на зърно от Украйна през Черно море, което беше спряно в събота. Това съобщи руското министерство на отбраната в Москва. Благодарение на посредничеството на Турция Украйна даде гаранции, че няма да използва морския коридор за военни действия срещу Русия. Има необходимите писмени гаранции от страна на Украйна за използване на установения хуманитарен коридор и пристанищата само за износ на храни, поясняват руските власти. За момента това е достатъчно, за да се изпълни споразумението, заявиха от Москва.

Според президента Владимир Путин обаче Русия може да се оттегли от споразумението за зърното по всяко време. Веднага щом Украйна наруши дадените от нея гаранции, Русия отново ще прекрати споразумението, заяви Путин в реч.

Статия: Руски генерали обсъждат използването на ядрени оръжия

Високопоставени руски военни са обсъждали наскоро възможността за използване на тактическо ядрено оръжие в Украйна, съобщава New York Times, като се позовава на няколко високопоставени американски служители. Твърди се, че дискусията е била съсредоточена върху въпросите кога и как може да се използва такова оръжие. Не се твърди, че президентът Путин е участвал в разговорите. Разузнавателна информация за тези разговори е била споделена в правителството на САЩ в средата на октомври.

Правителството на САЩ обаче заявява, че в момента не вижда признаци, че Русия се готви да използва ядрени оръжия, заяви директорът по комуникациите на Съвета за национална сигурност Джон Кърби. „От самото начало ясно заявихме, че изявленията на Русия за възможна употреба на ядрени оръжия са много обезпокоителни и ние ги приемаме сериозно“.

Русия набляга на отбранителната ядрена доктрина

Русия обвинява Запада в провокации, свързани с оръжия за масово унищожение, и призовава да ги прекрати. Външното министерство в Москва предупреждава за катастрофални последици и същевременно уверява, че не възнамерява да използва ядрени оръжия. Москва потвърждава, че се придържа към съвместната декларация, направена през януари с другите ядрени сили - САЩ, Китай, Великобритания и Франция, за избягване на ядрена война и надпревара във въоръжаването. Руското правителство не казва за кои провокации от страна на Запада става дума.

САЩ: Пхенян доставя оръжия на Москва

Правителството на САЩ обвинява Северна Корея, че тайно подкрепя Русия с военно оборудване във войната срещу Украйна. Северна Корея се опитва да прикрие доставките на артилерийски снаряди чрез други държави в Близкия изток, каза Кърби. „Ще продължим да следим дали действително пристигат доставки". Според него става дума за „значителен брой". Но американското правителство не очаква тези доставки да повлияят на хода на войната, добави Кърби. Доставките не само показват колко много Северна Корея е готова да подкрепи Русия, но са и признак за липсата на военно оборудване в Русия.

Стотици хиляди руснаци са избягали от мобилизацията

Според западни правителствени представители около 400 000 руснаци са напуснали домовете си в резултат на частичната мобилизация. Тази цифра не включва онези, които вече са напуснали страната заради руската агресивна война срещу Украйна. Освен че бягат в чужбина, много руснаци се укриват и в собствената си страна, за да не бъдат призовани във въоръжените сили, твърдят представители на западно правителство в разговор с журналисти. Като се добави и броя на хората, които действително са били призовани в армията, намаляването на броя на работещите е „значителна допълнителна тежест за икономиката на Русия и нейните публични финанси", обясняват още те.

Украйна иска бойни танкове със „супер страхотен" видео клип

С леко модифицирания музикален хит Supergeil украинските военни искат бойни танкове Leopard от Германия. Във видеоклипа на Фридрих Лихтенщайн са мотирани кадри на вече доставените противовъздушни оръжия Gepard и IRIS-T, наречени Super Gepard и Super Iris.



