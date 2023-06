Русия и Украйна потвърдиха смъртта на 14 души след разрушаването на „Каховка“ 

Украинският президент Володимир Зеленски обвинява Москва, че нейни войски обстрелват спасителите и пунктовете за евакуация

Най-малко 14 души са загинали по време на катастрофалните наводнения, предизвикани от разрушаването на язовир „Каховка“. Това беше потвърдено от официални лица както в Украйна, така и в окупираната от Русия част на наводнената южноукраинска област Херсон.

Владимир Леонтиев, назначеният от Кремъл кмет на град Нова Каховка до язовира, заяви по руската държавна телевизия, че петима жители са загинали при наводненията. Един човек е загинал в района северозападно от град Херсон, съобщи Виталий Ким, губернатор на Николаевска област. Кметът на град Олешкьой в изгнание, Евгений Ришчук, спомена за осем души, загинали при наводненията.

По официални данни повече от 6000 души трябва да напуснат районите от двете страни на река Днепър. Въпреки това пълният обхват на бедствието в засегнатия регион остава неясен. В контролираните от Русия райони близо две дузини души са хоспитализирани, 4280 души е трябвало да напуснат региона, а 14 000 сгради са били наводнени по данни на властите. Според началника на украинската регионална военна администрация в Херсон Олександър Прокудин около 600 кв. км са били наводнени - повече от две трети от тях на контролирания от Русия източен бряг на Днепър.

Във вторник сутринта язовирът на около 70 км източно от град Херсон е бил частично разрушен. Украйна обвини руските войски, че са взривили контролирания от тях язовир. Русия обвини украинския обстрел за разрушаването.

Зеленски обвинява Русия, че е нападнала спасители

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е допринесла за хуманитарната катастрофа, възникнала след разрушаването на язовира. „Руските терористи се опитват да влошат ситуацията, която предизвикаха с екоцида си", заяви Селенски в ежедневното си видеообръщение. Руските войски обстрелват спасителите и пунктовете за евакуация, каза Зеленски. В четвъртък в медиите се появиха видеоклипове, показващи тъкмо това.

Украинският лидер също така обвини правителството в Москва, че е изоставило хората, живеещи в окупираната от Русия част на наводнената южноукраинска област Херсон. „Там катастрофата се разпространява вече втори ден", каза Зеленски.

Освен това украинският президент похвали „успехите" в тежките боеве в източната част на страната. „В Донецка област се водят много тежки боеве", каза държавният глава. В акаунта му в Telegram бяха публикувани снимки, на които се вижда как той се среща с някои от висшите генерали на страната.

Кризисна среща за снабдяването с питейна вода след скъсването на язовирната стена

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе кризисна среща за снабдяването с питейна вода в Днепропетровска област след разрушаването на язовир „Каховка". Градовете Кривий Рих, Марганец, Покров и Никопол са засегнати от проблеми с водоснабдяването, съобщи губернаторът на областта Серхий Лисак, цитиран от канцеларията на украинския президент. Кризисната среща на Зеленски и екипа му за снабдяването с вода. Снимка: The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy

На срещата министърът на развитието и инфраструктурата представи проект за изграждане на нов резервоар в региона. Той трябва да бъде разположен поне частично на територията на съществуващия. Предвижда се и изграждането на нови водопроводи в Днепропетровск. Преди това Зеленски говореше за „стотици хиляди" хора, засегнати от недостига на питейна вода. В ежедневното си видеообръщение украинският президент обеща, че доставките на питейна вода ще бъдат осигурени. Възможно е да има неудобства, но „решенията са налице, ресурсите са налице, парите са налице".

Полша е предложила спешна помощ

Полша е предложила на Украйна помощ след разрушаването от Русия на язовир „Каховка" на река Днепър в южната част на страната, съобщи за PAP ръководителят на полската Правителствената агенция за стратегически резерви.

„Поддържаме контакт с украинската страна и ще отговорим на настоящите й нужди", заяви днес ръководителят на агенцията, като добави, че "евакуацията на пострадалите от наводнените райони сега е основен приоритет за Украйна".

В сряда полският министър на вътрешните работи Мариуш Камински заяви, във връзка с драматичното положение на местните жители в наводнените райони, че държавната противопожарна служба ще предаде на Украйна специално оборудване, включително цистерни за вода и помпи, припомня БТА.

1 / 8 Украинският президент Зеленски на визита при наводнените райони Снимка: The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy Още галерии

По данни на PAP Полша е предложила също така прегради срещу наводнения, машини за извличане на водата от наводненията, както и друго оборудване.

Във връзка с пропукването на язовир „Каховка" полският заместник-министър на вътрешните работи Бартош Гродецки информира европейския комисар за управление на кризи Янез Ленарчич за настоящата ситуация в наводнения регион и за помощта, която вече е била предложена от Полша.

„Потвърдих, че украинската страна е подала молба за стартиране на Механизма за гражданска защита на ЕС", каза Гродецки и добави, че е поискал от комисаря да засили мерките за помощ и че е предложил подкрепа от логистичния център на Полша.

Украинските власти съобщиха, че в ранните часове на вторник Русия е взривила гигантския язовир „Каховка" на река Днепър.