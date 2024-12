Какво се крие зад манията на Доналд Тръмп за Гренландия?

Преди дни новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп номинира своя посланик в Дания. Кандидатурата не предизвика изненада - съоснователя на PayPal Кен Хауъри беше посланик в Швеция при първия мандат на Тръмп в Белия дом, пише MSNBC. Заедно с номинацията обаче Тръмп отново повтори желанието да присъедини Гренландия към САЩ.

За първи път това негово желание беше заявено през 2019 година. Тогава медийни публикации посочиха, че Тръмп дори е поръчал на службите да анализират възможностите. И сега, както и през 2019 година, Дания е категорична - островът не е за продажба. Правителството дори съобщи, че ще увеличи разходите за отбрана на Гренландия. Властите не съобщават каква сума отпускат, но според местни медии става въпрос за поне 1,5 млрд. долара.

Островът е самоуправляваща се провинция, част от Дания. Копенхаген отговаря единствено за външната политика, отбраната и финансовата политика, осигурявайки субсидии в размер на 3,4 млрд. датски крони (почти 480 млн. долара) на местните власти.

Но каква е причината за тази мания на Тръмп към острова - редки ценни метали, или гарантиран достъп до военната база, се питат анализаторите от MSNBC. Гренландия се намира на стратегическо място между Арктика и Северния Атлантически океан и след началото на войната в Украйна има растящо значение за НАТО и отбраната на САЩ. Островът може да играе важна роля и при блокиране на пътя през Арктика, отворил се след климатичните промени.

Отговорът, даден от самия Тръмп в интервю за биографичната книга The Divider, написана от редактора на The New York Times Питър Бейкър, е както винаги странен. "Погледнете картата. Аз съм брокер на недвижими имоти - поглеждам един ъгъл и си казвам: "Трябва да имам този магазин за сградата, която строя", коментира той.

Картографи коментират, че Гренландия се представя "лъжливо" на картите - изкривяването е необходимо, за да се направи плосък модел на земята. Островът е най-големият в света, но съвсем не е толкова огромен, както вероятно изглежда на американския президент.

През първия си мандат Тръмп наистина изглежда вманиачен за Гренландия и даже отмени официална визита в Дания, след като премиера Мете Фредриксен категорично му каза, че островът не се продава и такава дискусия не може да бъде проведена. MSNBC коментира, че на американския президент му е изключително трудно да приеме "не" за отговор и реакцията му е разочаровала дори и неговия екип, който се е надявал на друго развитие на разговорите с датското правителство.

В Гренландия има настроения за пълна независимост от Дания, но не и за присъединяване към САЩ. Всъщност за първи път идеята Гренландия да стане част от САЩ е озвучена от президента Ендрю Джонсън през 60-те години на 19 век.

Изявленията за покупката на Гренландия, връщането на Панамския канал, превръщането на Канада в 51-и щат на САЩ още преди реално Тръмп да встъпи в длъжност обещават нов разтъсващ мандат в Белия дом най-малко по отношение на външната политика. Според MSNBC много вероятно новоизбраният президент на САЩ да се е хванал упорито за идеята да купи Гренландия, без значение дали хората около него опитват да го вразумят. А това има потенциал за истински хаос след 20 януари 2025 година.