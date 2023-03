Рискът от нови лихвени повишения помрачи голяма част от борсите в Азия

Разочарованието от Деня на инвеститорите на Tesla доведе до спад в цената на акциите на някои от регионалните доставчици на американския концерн

По-голяма част от основните борсови индекси в Азиатскo-Тихоокеанския регион приключиха сесията със спадове, докато инвеститорите оценяват възможността от нови лихвени повишениq от централните банки заради все още нажежената инфлация, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 0,06% до 27 498,87 пункта. Индексът Topix отчете спад от 0,16 на сто до 1994,57 пункта.

В Южна Корея показателят Kospi напредна с 0,62% до 2427,85 пункта. Индексът Kosdaq изтри 0,56% от стойността си, смъквайки се до равнище от 787,19 пункта.

Акциите на Hyundai Steel поскъпнаха с 6,43%, докато тези на Posco Holdings отчетоха близо 6-процентен ценови ръст. Книжата на Lotte Chemical прибавиха 3,37% към стойността си. Цената на акциите на LG Energy Solution нарасна с 2,5%.

Инвеститорите обърнаха внимание и на акциите на основните регионални доставчици на Tesla Inc., след като книжата на американския електромобилен концерн поевтиняха с над 5% в часовете след края на редовната търговия в Ню Йорк заради разочароващия „Таен план“ на главния изпълнителен директор Илон Мъск. Акциите на JL Mag Rare-Earth Co. и Jiangsu Huahong Technology Stock Co. изтриха по над 7% от стойността си.

В Китай континенталният измерител Shanghai Composite записа понижение от 0,05% до 3310,65 пункта. Индексът Shenzhen отчете спад от 0,54% до 11 849,51 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия в четвъртък (2 март).

Хонконгският бенчмарк Hang Seng изтри 0,92% от стойността си, понижавайки се до ниво от 20 429,46 пункта.

Ройтерс съобщи по-рано в четвъртък, че Китай може да обяви цел за годишен икономически растеж от 6% за 2023 г., след като Пекин прекрати строгите анти-Covid ограничения. През ноември китайските власти обявиха цел за растеж на брутния вътрешен продукт от 4,5-5,5%. Очаква се правителството на страната да обяви и нови стимули по време на пленарната сесия.

В Австралия индексът ASX 200 напредна с 0,05% до 7255,4 пункта.

Пазарите реагираха на коментарите на управителя на Федералния резерв в Минеаполис Нийл Кашкари, който заяви, че централната банка на САЩ ще продължи по сегашния си курс на парична политика, „докато не свърши работата си“.

Оптимизмът на борсите в Азия беше до голяма степен заличен от публикуваните в сряда данни за регионалната фабрична активност през февруари, които показаха застой с изключение на Китай.

Индексът на мениджърите по покупките в производството (PMI) в най-голямата азиатска икономика нарасна до 52,6 пункта от 50,1 през януари, отчитат от Националното статистическо бюро. В Индия и Австралия обаче се наблюдава забавяне на икономическия растеж през тримесечието до декември, а износът на Южна Корея спадна през февруари за пети пореден месец, разкривайки проблемите, които забавянето на световното търсене причинява на производителите в региона.