И Китай вече си има нова най-високо оценявана компания

Китайският производител на алкохолната напитка маутай Kweichow Moutai Co. загуби позицията си на най-високо оценявана публична компания в страната. В петък новият първенец стана Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC).

Спад от близо 15% в цената на акциите на Kweichow Moutai на фона на проблемите с цените на едро на компанията тази година намали нейната пазарна капитализация до около 1,848 трлн. юана (254 млрд. долара) след края на редовната търговия в петък. Това е с 3 млрд. юана под тази на най-голямата китайска банка. За периода акциите на ICBC са поскъпнали с 15%.

След края на редовната търговия книжата на Kweichow Moutai се разменят за 1471 юана (-1,9% в сесията), а тези на ICBC - за 5,5 юана (-0,2% в сесията).

Пазарната капитализация на Kweichow Moutai Co. и Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Графика: Bloomberg LP

Производителят на ликьор се смята за барометър на потребителските настроения, като бутилка маутай се продава на дребно за около 2500 юана. Намалението на цените на дребно през тази година – отражение на сподавеното икономическо възстановяване – разпали притесненията за маржовете на компанията. Лошото представяне на акциите е част и от по-широко отдръпване на инвеститорите от премиум марките, тъй като потребителите не са толкова склонни да харчат.

Цената на основния продукт на Moutai достигна рекордно дъно този месец, което може да е сигнал за по-дълго изчакване преди пълно възстановяване на китайските потребителски разходи, коментираха анализатори на Bloomberg Intelligence. Чужденците се отказват от акции на Moutai – притежаваните от тях количества намаляват до най-ниското си равнище от януари насам.

Moutai завзе позицията на компания с най-голяма пазарна капитализация през 2020 г. – отново от ICBC, надвивайки световния спад в търсенето на алкохол по време на коронавирусната пандемия и успя да поддържа растящи цените си на дребно.

Междувременно ICBC – чийто спад през 2020 г. бе предизвикан от възможността за по-тесни маржове на фона на намаляващите лихвени проценти в страната – сега се възползва от благоприятни за акционерите регулаторни политики.