Неочакваните победители и губещи след срива на пазарите

Златото губи блясъка си на сигурно убежище за инвеститорите

Пазарният срив, който обхвана акциите, облигациите и валутите в понеделник, остави сравнително невредими само няколко устойчиви области, пише Bloomberg.

Необичайните движения показват, че някои инвеститори преосмислят кои са най-подходящите убежища. Трейдърите бързо се оттеглят от популярни активи, които някога се смятаха за добри залози, като например японските акции.

Ето някои примери за това какво са купили или „изхвърлили“ инвеститорите, които будят любопитство и изненада.

Златото губи блясъка си

В понеделник суровините понесоха удар, тъй като трусовете, които обхванаха капиталовите пазари, се отразиха и на тях. Спадът при златото обаче - спот цените в един момент се понижиха с 3,2% - може да изненада някои, като се има предвид, че благородният метал отдавна има репутацията на по-сигурно убежище.

Всъщност историята показва, че по време на силни сътресения златото също има склонност да отслабва, тъй като някои търговци са принудени да покриват неочаквани искания за маржин, когато активите се сриват повсеместно. Goldman Sachs, която продължава да е много оптимистично настроена към перспективите на метала, предположи, че тази динамика може да е била в сила по време на борсовата сесия в понеделник.

„Благородният метал може да пострада от негативното влияние на по-широките пазарни ротации, тъй като инвеститорите ликвидират позиции в злато, за да покрият искания за маржове", заявяват анализатори, сред които Даан Струйвен, като същевременно потвърждават прогнозата на банката за ръст на цената на златото до рекордните 2700 долара за тройунция през 2025 г.

Обръщане на курса на малайзийския рингит

Докато основните чувствителни към риска валути, като австралийският долар, мексиканското песо и южноафриканският ранд, поевтиняха спрямо долара, малайзийският рингит в един момент отбеляза най-доброто си еднодневно поскъпване от 2015 г. насам и в понеделник се представи по-добре от всички други валути на развиващите се пазари.

Това е значителен обрат в развитието на изпадналата в криза валута, която през февруари стигна до най-ниското си ниво спрямо долара от 1998 г. насам. Сега рингитът изглежда готов да се възстанови, тъй като оптимизмът за икономическия растеж на Малайзия се засилва, а брутният вътрешен продукт за второто тримесечие надмина всички очаквания. Притокът на чуждестранни облигации и подобряването на технологичния износ също допринасят за укрепването на валутата.

Китайските кредитополучатели продължават напред

Няколко китайски кредитополучатели се насочиха към по-евтиния и относително стабилен пазар на облигации в юани, за да предложат дълг през седмица, белязана от изключителна волатилност на други пазари, дори когато американските висококачествени кредитополучатели се въздържаха.

На офшорния пазар на юани във вторник Pizhou Industrial Investment Holding Group Co., местно държавно финансиращо дружество, предложи тригодишни облигации в юани с купон от 5%. Междувременно общинските власти на Шънджън упълномощиха банките да предлагат многотраншови облигации в юани. Те последваха сделките на Jiangsu Runxin City Investment Group Co. и Huangshi State-Owned Assets Management Co.

По-ниските разходи за финансиране на деноминирания в юани дълг оказват подкрепа на сектора. Тримесечните междубанкови лихвени проценти за офшорния юан в Хонконг, известни още като CNH Hibor, се понижиха до 2,06% във вторник, което е най-ниското им ниво от повече от три години, сочат данни на Bloomberg.

Устойчивост на монголския пазар

Индексът Top 20 на Монголската фондова борса, който проследява 20-те най-големи компании в страната, завърши сесията в понеделник с 1% ръст. Това го направи единственият бенчмарк, който беше на зелено в Азиатско-Тихоокеанския регион, и един от четирите в света, по данни на Bloomberg. Другите бяха бенчмаркове в Ямайка, Черна гора и Тунис. Компанията за добив на въглища Tavantolgoi Jsc и производителят на млечни продукти Suu Jsc бяха двата най-големи печеливши в индекса.

Доминиран от компании за материали и потребителски стоки, борсовият пазар в страната е отрицателно свързан с представянето на индекса MSCI Asia Pacific от края на миналия месец насам, сочат данни на Bloomberg.

Надежда за строителните компании в Хонконг

От 11-те строителни компании в индекса Hang Seng Properties Index акциите на общо 9 поскъпнаха в понеделник. Операторът на търговски центрове Wharf Real Estate Investment Co. беше най-големият печеливш в бенчмарковия индекс Hang Seng, след като цената на книжата му се вдигна с над 6%, което е най-силното ѝ покачване от повече от две години. Акциите на New World Development Co. и Sun Hung Kai Properties Ltd. поскъпнаха с повече от 4,5%.

Въпреки че разходите за търговия на дребно и цените на жилищата в Хонконг остават слаби, по-бързото от очакваното намаляване на лихвените проценти в САЩ ще принуди азиатския финансов център да последва примера предвид обвързаността на валутата му с долара. По-евтините ипотечни кредити биха могли да стимулират купуването на повече жилища и да дадат тласък на строителните предприемачи. Офшорният юан също се повиши до най-силното си ниво в понеделник от декември насам, което предполага, че китайските купувачи може да пазаруват повече в Хонконг в близко бъдеще, тъй като се чувстват по-уверени във финансите си.