Централните банки стават предпазливи към юана, апетитът им за долара и златото расте

Данните от допитване опровергават, поне в краткосрочен план, тенденцията към дедоларизация

Повече ръководители на валутни резерви в света планират да увеличат експозицията си към носещия висока доходност американски долар, докато интересът им към китайския юан намалява заради ниската възвръщаемост и геополитическото напрежение, сочат данни на Форума на официалните парични и финансови институции (Official Monetary and Financial Institutions Forum - OMFIF), цитирани от Ройтерс.

Данните от допитване, проведено от мозъчния тръст и публикувано във вторник, опровергават, поне в краткосрочен план, тенденцията към дедоларизация, т.е. идеята, че страните ще се диверсифицират от долара.

Нетни 18% от лицата, управляващи резерви, са зявили, че възнамеряват да засилят експозицията към американския долар в следващите 12-24 месеца, повече от всяка друга валута. Като основание за това те посочват ролята на долара в световната търговия и очакванията за по-висока относителна възвръщаемост.

Но търсенето на китайската валута сред ръководителите на резерви е в застой. „Това е първата година, в която наблюдаваме значителен дял от лицата, управляващи резерви, да се стремят да намалят притежанията си от юани“, коментира Никхил Сангхани, управляващ директор на Института по икономическа и парична политика към OMFIF.

Около 12% от лицата, управляващи резерви в 73 централни банки, анкетирани от OMFIF, планират да намалят притежанията си от юани в идните 12-24 месеца, а 13 на сто планират да ги увеличат.

През 2023 г. само 3% са заявили, че смятат да намалят притежанията си от юани и нито един през 2022 и 2021 г., когато над 30% от респондентите са отбелязали, че планират да повишат експозицията си към китайската валута.

„Много (ръководители) посочиха пазарната прозрачност и геополитиката като някои препятствия и поне в краткосрочен план малцина споменаха само възвръщаемостта като основание – лихвите в Китай са ниски и сега може да се получи по-висока доходност от американски или европейски държавни ценни книжа“, коментира Сангхани.

Но в по-дългосрочен план лицата, управляващи резерви, все пак очакват да повишат експозицията си към китайската валута, допълва той.

Доходността по 10-годишните китайски държавни ценни книжа е около 2,3% спрямо доходност от 4,5 на сто за 10-годишните американски държавни ценни книжа.

Допитването установява също, че централните банки планират да продължат да повишават експозицията си към златото - тенденция, която вече помогна на ценния метал да достигне рекордни върхове тази година.

Около 15% от респондентите очакват да засилят експозицията си към злато тази година. Ако прогнозата се сбъдне, OMFIF пресмята, че това ще означава допълнителни резерви от злато на стойност 600 млрд. долара през идните години.