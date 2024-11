Биткойните на MicroStrategy за 26 млрд. долара струват повече от кеша на IBM и Nike

Само около десетина компании, водени от Apple Inc. и Alphabet Inc., държат повече активи в своите корпоративни сметки

Нетрадиционното решение на Майкъл Сейлър да държи биткойни вместо пари по баланса на MicroStrategy Inc. сега му се отплаща, издигайки производителя на софтуер в горния ешелон на най-богатите корпорации, когато става дума за финансови активи.

Базираната във Вирджиния фирма има по-голям биткойн резерв (на стойност около 26 млрд. долара при цена на биткойна от около 93 хил. долара) от паричните средства и търгуемите ценни книжа на световни пазарни лидери като International Business Machines Corp., Nike Inc. и Johnson & Johnson, според данни, събрани от Bloomberg. Само около десетина компании, водени от Apple Inc. и Alphabet Inc., държат повече активи в своите корпоративни сметки.

Графика: Bloomberg LP

Сейлър, съосновател и председател на компанията, реши да инвестира в биткойни през 2020 г. като защита срещу инфлацията на фона на стагниращия растеж на приходите на MicroStrategy. Компанията първоначално използва пари от операции, за да направи покупките, и впоследствие се пренасочи към използване на постъпленията от емитирането и продажбата на акции, както и продажбите на конвертируем дълг, за да увеличи покупките. Производителят се превърна в най-големия публично търгуван корпоративен притежател на дигиталната валута.

Въпреки че стратегията предизвика първоначално скептицизъм у някои наблюдатели, тя беше възприета от инвеститорите като начин за участие във възхода на биткойн по това време без нуждата от цифрови портфейли или криптоборси. Акциите на компанията поскъпнаха с над 2500%, докато стойността на биткойн се повиши с около 700% от средата на 2020 г., което я прави една от най-добре представящите се основни акции в САЩ през периода. По-рано миналата седмица цената на биткойна стигна нов рекорд от почти 93 500 долара. В понеделник, минути след 10:30 ч. българско време, токенът се разменя за 91 781 долара, което е ръст от 1,3% за денонощието.

„Техният баланс е преди всичко функция на цената на биткойн“, коментира Дейв Зион, основател на Zion Research Group, която се занимава със счетоводни и данъчни въпроси. „Те не контролират цената на биткойна, така че просто яздят тази вълна“, която обаче може да се засили или отмине, допълва той.

Повечето корпоративни бюджети използват финансовите активи на компанията си, за да подкрепят бизнеса или да генерират възвръщаемост, включително за изплащане на дивиденти или за финансиране на обратно изкупуване на акции. Според Сейлър акционерите се възползват от стратегията за купуване и задържане на биткойни, въпреки че компанията не изплаща дивиденти.

Цената на акциите на MicroStrategy изпреварва биткойна. Графика: Bloomberg LP

Сейлър увеличи залога на стратегията, като по-рано стана ясно, че компанията иска да набере нови 42 млрд. долара през следващите три години за инвестиции в криптовалута. Общите биткойн притежания на фирмата бяха придобити на обща покупна цена от приблизително 11,9 млрд. долара – по-малко от половината от текущата им стойност.

Според Марк Палмър, анализатор в Benchmark Co., тази стратегия за трупане на биткойни няма скоро да бъде прекратена. „Като се има предвид начина, по който биткойнът се придвижи през 2024 г., наистина няма причина компанията да се отклони от този подход“, каза той.

Анализаторът на TD Cowen Ланс Витанза също смята, че пазарът приема подхода на MicroStrategy, тъй като компанията продължава да има достъп до значителни капиталови пазари, пише той в бележка.

„Това, което започна като отбранителна стратегия за защита на стойността на нейните резервни активи, се превърна в опортюнистична стратегия, предназначена да ускори създаването на стойност за акционерите“, посочва Витанза.