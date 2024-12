Доналд Тръмп е личност на 2024 г. според сп. Time

Избраният за втори път за президент на САЩ Доналд Тръмп, срещу когото бяха повдигнати обвинения по няколко дела и който оцеля след два опита за убийство, е обявен за личност на 2024 г. от американското списание Time, предава Франс прес.

Републиканецът, който е в центъра на „изумително политическо завръщане“, вече е получавал това отличие през 2016 г., по време на първата си изненадваща президентска победа над представителката на Демократическата партия и фаворит в социологическите проучвания Хилари Клинтън, пише списанието.

„Днес сме свидетели на възраждането на популизма, на нарастващо недоверие към институциите, които определяха миналия век, и на ерозия на вярата, че прогресивните ценности ще доведат до по-добър живот за повечето хора. Тръмп е едновременно участник и бенефициент от всичко това“, пише редакторът на Time Сам Джейкъбс.

